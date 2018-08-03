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На Волині невідомий зламав щелепу пенсіонеру

На Волині невідомий зламав щелепу пенсіонеру
В Устилузі невідомий чоловік побив пенсіонера.

Про це повідомили у Володимир-Волинському відділенні поліції, - пише Володимир Медіа.

2 серпня надійшла заява чоловіка до поліції. Інцидент трапився на вулиці Левінцова поблизу митного переходу.

Після словесної перепалки, невідома особа нанесла чоловіку декілька ударів в область обличчя, внаслідок чого останній отримав закритий перелом нижньої щелепи.

За медичною допомогою потерпілий звертався до Володимир-Волинського ТМО.

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Теги: побиття, Волинь, Устилуг
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