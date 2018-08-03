На Волині невідомий зламав щелепу пенсіонеру





Про це повідомили у Володимир-Волинському відділенні поліції, - пише



2 серпня надійшла заява чоловіка до поліції. Інцидент трапився на вулиці Левінцова поблизу митного переходу.



Після словесної перепалки, невідома особа нанесла чоловіку декілька ударів в область обличчя, внаслідок чого останній отримав закритий перелом нижньої щелепи.



За медичною допомогою потерпілий звертався до Володимир-Волинського ТМО.

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