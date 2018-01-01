На Закарпатті волинянину розтрощили череп





За інформацією «



За словами потерпілого на нього напав невідомий йому чоловік, який вдарив його по голові, вирвав мобільний телефон та втік у невідомому напрямку.



Наразі місцева поліція шукає злочинця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В місті Іршава, що у Закарпатській області, побили та пограбували жителя Волинської області.За інформацією « Новин Закарпаття », в Іршавську районну лікарню за допомогою з травмою черепа звернувся житель Волинської області.За словами потерпілого на нього напав невідомий йому чоловік, який вдарив його по голові, вирвав мобільний телефон та втік у невідомому напрямку.Наразі місцева поліція шукає злочинця.

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