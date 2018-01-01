На Закарпатті волинянину розтрощили череп
Сьогодні, 18:56
В місті Іршава, що у Закарпатській області, побили та пограбували жителя Волинської області.
За інформацією «Новин Закарпаття», в Іршавську районну лікарню за допомогою з травмою черепа звернувся житель Волинської області.
За словами потерпілого на нього напав невідомий йому чоловік, який вдарив його по голові, вирвав мобільний телефон та втік у невідомому напрямку.
Наразі місцева поліція шукає злочинця.
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За інформацією «Новин Закарпаття», в Іршавську районну лікарню за допомогою з травмою черепа звернувся житель Волинської області.
За словами потерпілого на нього напав невідомий йому чоловік, який вдарив його по голові, вирвав мобільний телефон та втік у невідомому напрямку.
Наразі місцева поліція шукає злочинця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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