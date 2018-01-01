вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Закарпатті волинянину розтрощили череп

На Закарпатті волинянину розтрощили череп
В місті Іршава, що у Закарпатській області, побили та пограбували жителя Волинської області.

За інформацією «Новин Закарпаття», в Іршавську районну лікарню за допомогою з травмою черепа звернувся житель Волинської області.

За словами потерпілого на нього напав невідомий йому чоловік, який вдарив його по голові, вирвав мобільний телефон та втік у невідомому напрямку.

Наразі місцева поліція шукає злочинця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: побиття, Волинь, Закарпаття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Другий шанс на життя: як у Луцьку оперують на відкритому серці. ФОТО 18+
Поки хлопці згадують загиблих, воно лупашить селфачі, – кіборг про Волянюка на урочистостях десантників
Вихованці дитбудинку на Волині заявляють про сексуальні домагання від керівництва
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Сама природа була неймовірною», - дружина мера Львова про Світязь
Сьогодні, 19:16
Діти загиблих воїнів отримали вишивані подарунки. ФОТО
Сьогодні, 19:06
На Закарпатті волинянину розтрощили череп
Сьогодні, 18:56
Лідер «O.Torvald» поділився враженнями від «Бандерштату»
Сьогодні, 18:50
У Київраді презентували проект лучанина
Сьогодні, 18:42
Схожі новини
«Він мав захист», – омбудсмен про директора волинського притулку, де били дітей «Він мав захист», – омбудсмен про директора волинського притулку, де били дітей
Сьогодні, 16:45
Омбудсмен показала фото побоїв дітей у волинському притулку. ВІДЕО Омбудсмен показала фото побоїв дітей у волинському притулку. ВІДЕО
Сьогодні, 16:25
На Волині невідомий зламав щелепу пенсіонеру На Волині невідомий зламав щелепу пенсіонеру
Сьогодні, 15:02
«Було чутно крики»: до притулку на Волині не впускали поліцію. ФОТО «Було чутно крики»: до притулку на Волині не впускали поліцію. ФОТО
Сьогодні, 14:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Семеро дітей зникли безвісти зі скандально відомого притулку на Волині
Сьогодні, 19:29
 0
«Сама природа була неймовірною», - дружина мера Львова про Світязь
Сьогодні, 19:16
 0
Діти загиблих воїнів отримали вишивані подарунки. ФОТО
Сьогодні, 19:06
 0
На Закарпатті волинянину розтрощили череп
Сьогодні, 18:56
 0
Лідер «O.Torvald» поділився враженнями від «Бандерштату»
Сьогодні, 18:50
 0
Медіа
відео
1/8