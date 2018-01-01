Водій авто на «транзитах» ледь не збив дитину на візку: подробиці ДТП у Луцьку
03 серпень, 23:44
У Луцьку на Стрілецькій водій Citroen Accent на транзитних номерах побив машину із салону. У ДТП ледь не постраждала дитина на візку.
Про це повідомляє Район. Луцьк.
Водійка Hyundai сірого кольору рухалась у напрямку Вишкова. За словами очевидця аварії, машина повернула в двір Стрілецької, 31. За нею їхав Citroen Accent білого кольору «на бляхах», який не побачив повороту.
Він їхав позаду на великій швидкості і під час повороту врізався в Hyundai.
Водійка Hyundai, яка блискавично зорієнтувалася і врятувала життя пішоходів, у розпачі, адже її машина нова зі салону
Вона вирулила за декілька сантиметрів від мами з візочком.
Таким чином ДТП обійшлася без потерпілих.
У «Hyundai пом'яті двері заднього сидіння з лівої сторони, а в Citroen Accent – пом'яте ліве крило.
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Про це повідомляє Район. Луцьк.
Водійка Hyundai сірого кольору рухалась у напрямку Вишкова. За словами очевидця аварії, машина повернула в двір Стрілецької, 31. За нею їхав Citroen Accent білого кольору «на бляхах», який не побачив повороту.
Він їхав позаду на великій швидкості і під час повороту врізався в Hyundai.
Водійка Hyundai, яка блискавично зорієнтувалася і врятувала життя пішоходів, у розпачі, адже її машина нова зі салону
Вона вирулила за декілька сантиметрів від мами з візочком.
Таким чином ДТП обійшлася без потерпілих.
У «Hyundai пом'яті двері заднього сидіння з лівої сторони, а в Citroen Accent – пом'яте ліве крило.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 5
Який бляхар параноїки це тоанзитні німецькі номера на яких машина перетинає кордон для розмитнення та постановки га укр.облік в МРЕО.
Народ це транзитні номери
Автори. Спочатку самі розберіться в ситуації. В марках і моделях авто. А вже потім пишіть всяку фігню
Шановні це транзит офіційний на розмитненя Німеччини номер Пінеберг
сітроен ассент це щось новеньке
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