Водій авто на «транзитах» ледь не збив дитину на візку: подробиці ДТП у Луцьку

побив машину із салону. У ДТП ледь не постраждала дитина на візку.



Про це повідомляє



Водійка Hyundai сірого кольору рухалась у напрямку Вишкова. За словами очевидця аварії, машина повернула в двір Стрілецької, 31. За нею їхав Citroen Accent білого кольору «на бляхах», який не побачив повороту.



Він їхав позаду на великій швидкості і під час повороту врізався в Hyundai.



Водійка Hyundai, яка блискавично зорієнтувалася і врятувала життя пішоходів, у розпачі, адже її машина нова зі салону







Вона вирулила за декілька сантиметрів від мами з візочком.



Таким чином ДТП обійшлася без потерпілих.



У «Hyundai пом'яті двері заднього сидіння з лівої сторони, а в Citroen Accent – пом'яте ліве крило.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Стрілецькій водій Citroen Accent на транзитних номерах. У ДТП ледь не постраждала дитина на візку.Про це повідомляє Район. Луцьк Водійка Hyundai сірого кольору рухалась у напрямку Вишкова. За словами очевидця аварії, машина повернула в двір Стрілецької, 31. За нею їхав Citroen Accent білого кольору «на бляхах», який не побачив повороту.Він їхав позаду на великій швидкості і під час повороту врізався в Hyundai.Водійка Hyundai, яка блискавично зорієнтувалася і врятувала життя пішоходів, у розпачі, адже її машина нова зі салонуВона вирулила за декілька сантиметрів від мами з візочком.Таким чином ДТП обійшлася без потерпілих.У «Hyundai пом'яті двері заднього сидіння з лівої сторони, а в Citroen Accent – пом'яте ліве крило.

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