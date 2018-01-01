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На березі Стиру на час «Бандерштату» працює додатковий рятувальний пост

На березі Стиру на час «Бандерштату» працює додатковий рятувальний пост
Працівники ДСНС та водолазно-рятувальної служби провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед лучан та гостей міста, які прибувають на фестиваль «Бандерштат».

Про це повідомили в управлінні ДСНС у Волинській області.

Зокрема під час інструктажів рятувальники нагадали про заходи безпеки під час відпочинку на воді, недопущення пожеж в екосистемах та запобігання іншим надзвичайним ситуаціям. Працівники ДСНС вручили громадянам листівки та пам’ятки з детальними інструкціями, а також розмістили матеріали на стендах, встановлених на території проведення фестивалю.

Цікавим та пізнавальним для відвідувачів «Бандерштату», які відпочивали на березі річки Стир, став майстер-клас з порятунку на воді, проведений працівниками водолазно-рятувального відділення міста Луцька.

Задля безпеки гостей та патрулювання акваторії і прибережної зони нна період проведення фестивалю додатково встановлено рятувальний пост, на якому чергуватимуть працівники ДСНС. Крім того, нестимуть варту й працівники пожежно-рятувальної служби.


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Теги: рятувальники, Волинь
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