Тренер Насті Каменських влаштував зарядку для ковельчан. ВІДЕО





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4 серпня тренування проводив Андрій Хомицький – ковельчанин, дворазовий чемпіон світу з бодібілдінгу, персональний тренер Насті Каменських, Потапа, Санти Дімопулос, Анни Андерс. Його мета – залучити дорослих і дітей до спортивної активності як до способу життя.



Після заняття Андрій Хомицький та команда «Khomytskyi Pro» подякували ковельчанам на своїй сторінці у Фейсбук та опублікували фото.



«Ковельчани, дякуємо Вам! Ви кращі», – йдеться у дописі.









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