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Тренер Насті Каменських влаштував зарядку для ковельчан. ВІДЕО

Тренер Насті Каменських влаштував зарядку для ковельчан. ВІДЕО
У Ковелі відбулась ранкова зарядка із «зірковими» тренерами «Khomytskyi Pro».

Про це повідомляє "Район.Ковель".

4 серпня тренування проводив Андрій Хомицький – ковельчанин, дворазовий чемпіон світу з бодібілдінгу, персональний тренер Насті Каменських, Потапа, Санти Дімопулос, Анни Андерс. Його мета – залучити дорослих і дітей до спортивної активності як до способу життя.

Після заняття Андрій Хомицький та команда «Khomytskyi Pro» подякували ковельчанам на своїй сторінці у Фейсбук та опублікували фото.

«Ковельчани, дякуємо Вам! Ви кращі», – йдеться у дописі.




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Теги: Андрій Хомицький, Ковель, Волинь, спорт, тренування
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