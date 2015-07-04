Тренер Насті Каменських влаштував зарядку для ковельчан. ВІДЕО
Сьогодні, 06:07
У Ковелі відбулась ранкова зарядка із «зірковими» тренерами «Khomytskyi Pro».
Про це повідомляє "Район.Ковель".
4 серпня тренування проводив Андрій Хомицький – ковельчанин, дворазовий чемпіон світу з бодібілдінгу, персональний тренер Насті Каменських, Потапа, Санти Дімопулос, Анни Андерс. Його мета – залучити дорослих і дітей до спортивної активності як до способу життя.
Після заняття Андрій Хомицький та команда «Khomytskyi Pro» подякували ковельчанам на своїй сторінці у Фейсбук та опублікували фото.
«Ковельчани, дякуємо Вам! Ви кращі», – йдеться у дописі.
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Про це повідомляє "Район.Ковель".
4 серпня тренування проводив Андрій Хомицький – ковельчанин, дворазовий чемпіон світу з бодібілдінгу, персональний тренер Насті Каменських, Потапа, Санти Дімопулос, Анни Андерс. Його мета – залучити дорослих і дітей до спортивної активності як до способу життя.
Після заняття Андрій Хомицький та команда «Khomytskyi Pro» подякували ковельчанам на своїй сторінці у Фейсбук та опублікували фото.
«Ковельчани, дякуємо Вам! Ви кращі», – йдеться у дописі.
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