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Курс валют у Луцьку на 5 серпня

Курс валют у Луцьку на 5 серпня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.000, а продаж - 27.359.

Євро при купівлі становить - 31.160, при продажу - 31.881.

Курс російського рубля: купівля - 0.380, продаж - 0.440.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.810, продаж - 7.460.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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