Курс валют у Луцьку на 5 серпня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.000, а продаж - 27.359.
Євро при купівлі становить - 31.160, при продажу - 31.881.
Курс російського рубля: купівля - 0.380, продаж - 0.440.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.810, продаж - 7.460.
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Євро при купівлі становить - 31.160, при продажу - 31.881.
Курс російського рубля: купівля - 0.380, продаж - 0.440.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.810, продаж - 7.460.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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