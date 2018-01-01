На Волині «ворожка» видурила в дівчини гроші та прикраси





Так, на вулиці Івана Франка у Горохові до молодої жінки підійшла незнайомка і запропонувала поворожити. І та, заслухалася і перейнялася тими байками так, що в лічені хвилини віддала «провидиці» 370 гривень і золоті сережки, - пише газета



Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області розшукують аферистку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шахрайка ошукала 28-річну жительку села Старостав Горохівського району.Так, на вулиці Івана Франка у Горохові до молодої жінки підійшла незнайомка і запропонувала поворожити. І та, заслухалася і перейнялася тими байками так, що в лічені хвилини віддала «провидиці» 370 гривень і золоті сережки, - пише газета Волинь-нова Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області розшукують аферистку.

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