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На Волині «ворожка» видурила в дівчини гроші та прикраси

На Волині «ворожка» видурила в дівчини гроші та прикраси
Шахрайка ошукала 28-річну жительку села Старостав Горохівського району.

Так, на вулиці Івана Франка у Горохові до молодої жінки підійшла незнайомка і запропонувала поворожити. І та, заслухалася і перейнялася тими байками так, що в лічені хвилини віддала «провидиці» 370 гривень і золоті сережки, - пише газета Волинь-нова.

Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області розшукують аферистку.


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Теги: ворожка, шахрайка, Горохів
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