вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 7 серпня

Курс валют у Луцьку на 7 серпня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.020, а продаж - 27.402.

Євро при купівлі становить - 31.113, при продажу - 31.858.

Курс російського рубля: купівля - 0.380, продаж - 0.440.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.813, продаж - 7.460.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
По факту купівля в обмінниках 27.2 (згідно lutsk.obmen.today)
Відповісти
Вибір редактора
Не молоддю єдиною: як на «Бандерштаті» відпочивають «поважні» фестивальники. ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Другий шанс на життя: як у Луцьку оперують на відкритому серці. ФОТО 18+
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Львівщині у готелі отруїлось 16 дітей
Сьогодні, 09:20
На «Ягодині» митники вилучили електропристроїв на 1,5 мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 09:05
Курс валют у Луцьку на 7 серпня
Сьогодні, 09:00
Як волинські лісівники силою мірялися. ФОТО
Сьогодні, 08:38
На Волині невідомі пошкодили греблю озера. ФОТО
Сьогодні, 08:26
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 6 серпня Курс валют у Луцьку на 6 серпня
06 серпень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 3 серпня Курс валют у Луцьку на 3 серпня
03 серпень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 2 серпня Курс валют у Луцьку на 2 серпня
02 серпень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 1 серпня Курс валют у Луцьку на 1 серпня
01 серпень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Львівщині у готелі отруїлось 16 дітей
Сьогодні, 09:20
 0
На «Ягодині» митники вилучили електропристроїв на 1,5 мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 09:05
 0
Курс валют у Луцьку на 7 серпня
Сьогодні, 09:00
 0
Як волинські лісівники силою мірялися. ФОТО
Сьогодні, 08:38
 0
На Волині невідомі пошкодили греблю озера. ФОТО
Сьогодні, 08:26
 0
Медіа
відео
1/8