Курс валют у Луцьку на 7 серпня





Євро при купівлі становить - 31.113, при продажу - 31.858.



Курс російського рубля: купівля - 0.380, продаж - 0.440.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.813, продаж - 7.460.

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