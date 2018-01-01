На луцькій автостанції хочуть збудувати торговий центр

Юрій Герун хоче будувати торговий центр на земельній ділянці, через яку розгорівся скандал на луцькій автостанції.



Про це він розповів 7 серпня.



За словами чоловіка, він хоче будувати торговий центр там, де колись стояли знесені МАФи. Яким буде ТЦ, підприємець ще не знає, адже це об’єкт 4 рівня складності, а низка документів ще не розроблена.



Зводити центр Герун хоче на землі, яку він з допомогою техніки намагався розчистити зранку 6 серпня. Підприємець каже, що має право користуватися ділянкою на АС. Однак, запевнив підприємець, будівництво не зачепить території над туалетами, адже та земля – власність ПрАТ «ВОПАС».



Виконувач обов'язків директора ПрАТ «ВОПАС» Наталія Гітун натомість запевняє, що про будівництво не може бути й мови, бо стосовно ділянки точилися суди і навіть зараз у Касаційному суді перебуває провадження. Право користування ж скасоване.



«Все-таки йому хочеться будувати ділянку. Розумієте, це не його ділянка, хай йому міська рада виділить під будівництво торгового центру», - мовила Гітун.



За словами радника голови ОДА Дениса П’ятигорця, аби розробити проект такого об’єкту, мають бути підстави. Має бути відвід ділянки, проектно-кошторисна документація тощо.



«Ділянка, як так розумію, за ПрАТ. Те, що суд сказав, що ділянка за ними, говорить про те, що жодних підстав для того, щоб сьогодні проектанти розробляли документацію під будівництво чи щось з боку Геруна, немає. Тому що немає у нього на руках відповідних документів, що йому належить земельна ділянка», - розповів П’ятигорець.



Гітун додала, що нині працюють над тим, аби ділянку вилучили із карти держгеокадастру – мовляв, є таке рішення суду, однак покине забезпечене його виконання.



Нагадаємо, раніше повідомляли, що на захопленням землі підприємцем Юрієм Геруном та пошкодження ним нерухомого майна ПрАТ «ВОПАС». Окрім того, на автостанції повідомили, що завтра вирішать, чи перенесуть рейси на Львівську, а також про те, що підприємству не вистачає платформ. Чи буде завтра працювати автостанція у звичному режимі з'ясовували правоохоронці.. Окрім того, юрист автостанції заявила про побиття.

Натомість сьогодні Герун прокоментував ситуацію, та заявив, що уночі його майно хотіли забрати.

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