День кота: як відзначають «професійне» свято луцькі пухнастики. ФОТО

Щорічно у багатьох країнах світу відзначають день кота.8 серпня цей день святкується за ініціативою Міжнародного фонду благополуччя тварин з 2002 року, зокрема у Великій Британії.На вулицях Луцька мешкає чимало пухнастих котів. Дехто поважно лежить, гріючись під сонцем, дехто прогулюється після смачного обіду, а дехто гордо спостерігає за усім, що відбувається навколо.Кішка — це найближча до людини тварина. Наука, яка займається вивченням цього виду тварин, твердить, що кішки є надзвичайно розумними створіннями, багато в чому перевершують собак.Вважається, що кішки не приносять кинуту їм палицю, як це роблять собаки, лише тому, що вони не вважають цю роботу своїм обов'язком.Святкування дня котів влаштовують для 36 видів цих тварин, які знаходяться поруч з людиною у всіх куточках землі. Кожна кішка має свій особливий характер. Ці тварини вимагають поваги до себе, оскільки відчувають себе рівними з людиною.Всесвітній день котів — це ще один привід попестити свого улюбленого домашнього вихованця, адже всі коти без винятку дуже люблять ласку і тепло. Якщо забезпечити їм комфортне життя, повну турботи і ніжності, тоді кішки обов'язково подарують своїм господарям своє приємне муркотанням.