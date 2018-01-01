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У київському метро жінка намагалася загризти кошеня. ВІДЕО

У київському метро жінка намагалася загризти кошеня. ВІДЕО
На одній зі станцій київського метрополітену 5 серпня ввечері жінка, яка просила милостиню, намагалася відкусити коту лапу.

Відповідний запис опублікував у YouTube блогер Ромчик Уличный Принц. Натовп людей намагався звільнити кошеня. Згодом подію прокоментувала сама жінка, у якої була кров на обличчі, - пише Уніан.

Інцидент прокоментували у Facebook користувачі. "Ми всі їхали з різних місць. Олександра приїхала першою і за збігом обставин почала відбирати тварин сама. Повз проходили дівчата Яся та Настя та допомогли їй", - пише Михайло Корнійчук.

За його словами, двох кошенят забрали, та одного жінка не відпускала, затиснувши його лапу в зубах.

"Вона була готова відкусити йому лапу. Люди кілька хвилин не могли розтиснути їй зуби. А бабку цікавило, хто оплатить розбитий кошик", - розповів очевидець.

Постраждалого кота Логана одразу повезли до ветеринарів.

"У нього забій правого ліктьового суглоба. Ще міліметр - і жебрачка перегризла б нерв й він залишився б інвалідом", - додали зоозахисники.

УВАГА! Відео містить ненормативну лексику!


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Теги: кіт, Київ
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