У київському метро жінка намагалася загризти кошеня. ВІДЕО





Відповідний запис опублікував у YouTube блогер Ромчик Уличный Принц. Натовп людей намагався звільнити кошеня. Згодом подію прокоментувала сама жінка, у якої була кров на обличчі, - пише



Інцидент прокоментували у Facebook користувачі. "Ми всі їхали з різних місць. Олександра приїхала першою і за збігом обставин почала відбирати тварин сама. Повз проходили дівчата Яся та Настя та допомогли їй", - пише Михайло Корнійчук.



За його словами, двох кошенят забрали, та одного жінка не відпускала, затиснувши його лапу в зубах.



"Вона була готова відкусити йому лапу. Люди кілька хвилин не могли розтиснути їй зуби. А бабку цікавило, хто оплатить розбитий кошик", - розповів очевидець.



Постраждалого кота Логана одразу повезли до ветеринарів.



"У нього забій правого ліктьового суглоба. Ще міліметр - і жебрачка перегризла б нерв й він залишився б інвалідом", - додали зоозахисники.



УВАГА! Відео містить ненормативну лексику!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одній зі станцій київського метрополітену 5 серпня ввечері жінка, яка просила милостиню, намагалася відкусити коту лапу.Відповідний запис опублікував у YouTube блогер Ромчик Уличный Принц. Натовп людей намагався звільнити кошеня. Згодом подію прокоментувала сама жінка, у якої була кров на обличчі, - пише Уніан Інцидент прокоментували у Facebook користувачі. "Ми всі їхали з різних місць. Олександра приїхала першою і за збігом обставин почала відбирати тварин сама. Повз проходили дівчата Яся та Настя та допомогли їй", - пишеЗа його словами, двох кошенят забрали, та одного жінка не відпускала, затиснувши його лапу в зубах."Вона була готова відкусити йому лапу. Люди кілька хвилин не могли розтиснути їй зуби. А бабку цікавило, хто оплатить розбитий кошик", - розповів очевидець.Постраждалого кота Логана одразу повезли до ветеринарів."У нього забій правого ліктьового суглоба. Ще міліметр - і жебрачка перегризла б нерв й він залишився б інвалідом", - додали зоозахисники.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію