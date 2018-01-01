У київському метро жінка намагалася загризти кошеня. ВІДЕО
Сьогодні, 19:45
На одній зі станцій київського метрополітену 5 серпня ввечері жінка, яка просила милостиню, намагалася відкусити коту лапу.
Відповідний запис опублікував у YouTube блогер Ромчик Уличный Принц. Натовп людей намагався звільнити кошеня. Згодом подію прокоментувала сама жінка, у якої була кров на обличчі, - пише Уніан.
Інцидент прокоментували у Facebook користувачі. "Ми всі їхали з різних місць. Олександра приїхала першою і за збігом обставин почала відбирати тварин сама. Повз проходили дівчата Яся та Настя та допомогли їй", - пише Михайло Корнійчук.
За його словами, двох кошенят забрали, та одного жінка не відпускала, затиснувши його лапу в зубах.
"Вона була готова відкусити йому лапу. Люди кілька хвилин не могли розтиснути їй зуби. А бабку цікавило, хто оплатить розбитий кошик", - розповів очевидець.
Постраждалого кота Логана одразу повезли до ветеринарів.
"У нього забій правого ліктьового суглоба. Ще міліметр - і жебрачка перегризла б нерв й він залишився б інвалідом", - додали зоозахисники.
УВАГА! Відео містить ненормативну лексику!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідний запис опублікував у YouTube блогер Ромчик Уличный Принц. Натовп людей намагався звільнити кошеня. Згодом подію прокоментувала сама жінка, у якої була кров на обличчі, - пише Уніан.
Інцидент прокоментували у Facebook користувачі. "Ми всі їхали з різних місць. Олександра приїхала першою і за збігом обставин почала відбирати тварин сама. Повз проходили дівчата Яся та Настя та допомогли їй", - пише Михайло Корнійчук.
За його словами, двох кошенят забрали, та одного жінка не відпускала, затиснувши його лапу в зубах.
"Вона була готова відкусити йому лапу. Люди кілька хвилин не могли розтиснути їй зуби. А бабку цікавило, хто оплатить розбитий кошик", - розповів очевидець.
Постраждалого кота Логана одразу повезли до ветеринарів.
"У нього забій правого ліктьового суглоба. Ще міліметр - і жебрачка перегризла б нерв й він залишився б інвалідом", - додали зоозахисники.
УВАГА! Відео містить ненормативну лексику!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 серпня
Сьогодні, 20:00
У київському метро жінка намагалася загризти кошеня. ВІДЕО
Сьогодні, 19:45
Мешканці багатоповерхівки у селі під Луцьком залишаться без газу
Сьогодні, 19:33
У Луцьку відкрили оригінальну фотовиставку
Сьогодні, 19:16
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 серпня
Сьогодні, 19:00