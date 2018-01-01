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Працівнику Луцького СІЗО «світить» кримінал за передачу для в’язня

Працівнику Луцького СІЗО «світить» кримінал за передачу для в’язня
Правоохоронці розслідують кримінальне провадження щодо працівника Луцького слідчого ізолятору через одержання хабара за передачу для ув’язненого.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

За фактами надходження в установи виконання покарань заборонених предметів цьогоріч розпочато 26 кримінальних проваджень, з них 2 – з ознаками корупції, за документами прокурорського реагування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 19 посадових осіб.

Зокрема викрито факт отримання працівником державної установи «Луцький слідчий ізолятор» неправомірної вигоди за пронесення в охоронювану зону установи заборонених предметів для одного з ув’язнених. У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Завдяки вжитим заходам у поточному році вилучено значну кількість заборонених предметів як при їх доставці до охоронюваної зони(вилучено 152 мобільних телефони й майже 68 л. спиртоскладових речовин), так і в охоронюваних зонах установ (212 мобільних телефони, 360 л. спиртоскладових речовин, 79 колюче-ріжучих предметів).

Крім того, при надходженні до установ виконання покарань та слідчого ізолятора вилучено понад 315 г наркотичних засобів (у 2017 році – близько 40 г).

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Теги: хабар, Волинь
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