Працівнику Луцького СІЗО «світить» кримінал за передачу для в’язня
Сьогодні, 06:45
Правоохоронці розслідують кримінальне провадження щодо працівника Луцького слідчого ізолятору через одержання хабара за передачу для ув’язненого.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
За фактами надходження в установи виконання покарань заборонених предметів цьогоріч розпочато 26 кримінальних проваджень, з них 2 – з ознаками корупції, за документами прокурорського реагування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 19 посадових осіб.
Зокрема викрито факт отримання працівником державної установи «Луцький слідчий ізолятор» неправомірної вигоди за пронесення в охоронювану зону установи заборонених предметів для одного з ув’язнених. У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Завдяки вжитим заходам у поточному році вилучено значну кількість заборонених предметів як при їх доставці до охоронюваної зони(вилучено 152 мобільних телефони й майже 68 л. спиртоскладових речовин), так і в охоронюваних зонах установ (212 мобільних телефони, 360 л. спиртоскладових речовин, 79 колюче-ріжучих предметів).
Крім того, при надходженні до установ виконання покарань та слідчого ізолятора вилучено понад 315 г наркотичних засобів (у 2017 році – близько 40 г).
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
За фактами надходження в установи виконання покарань заборонених предметів цьогоріч розпочато 26 кримінальних проваджень, з них 2 – з ознаками корупції, за документами прокурорського реагування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 19 посадових осіб.
Зокрема викрито факт отримання працівником державної установи «Луцький слідчий ізолятор» неправомірної вигоди за пронесення в охоронювану зону установи заборонених предметів для одного з ув’язнених. У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Завдяки вжитим заходам у поточному році вилучено значну кількість заборонених предметів як при їх доставці до охоронюваної зони(вилучено 152 мобільних телефони й майже 68 л. спиртоскладових речовин), так і в охоронюваних зонах установ (212 мобільних телефони, 360 л. спиртоскладових речовин, 79 колюче-ріжучих предметів).
Крім того, при надходженні до установ виконання покарань та слідчого ізолятора вилучено понад 315 г наркотичних засобів (у 2017 році – близько 40 г).
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