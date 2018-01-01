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Оприлюднили програму Європейських днів добросусідства

Оприлюднили програму Європейських днів добросусідства
Упродовж 9-12 серпня в Шацькому районі відбуватимуться Європейські дні добросусідства.

Про це повідомляє Район. Шацьк.

Триватимуть святкові заходи на тимчасовому пункті перетину кордону Адамчуки-Збереже(Грабівська сільська рада).

Наразі вже стала відома програма Європейських днів добросусідства.

9 серпня (четвер)

Збереже, пункт перетину кордону

10.00 - відкриття мосту та прикордонного переходу
10.30 - початок велопробігу Збереже-Світязь-Збереже під назвою «Україна на велосипеді»

Воля Угруська

10.30 - заплив на байдарках річкою Західний Буг у напрямку Воля Угруська-Збереже

Щоденно з 9 по 12 серпня о 10.30 – збір учасників запливу на березі річки Західний Буг на дорозі по вулиці Ogrodowej

Староство повітове м. Влодава

11.30 – IX Міжнародна конференція «Наше Полісся, наш Буг»

10 серпня (п’ятниця)

07.00 – на рекреаційній території «Pompka» над старим руслом Західного Бугу відбудеться відкриття рибальських змагань
11.00 год. (10-11 серпня) – старт VІІІ Транскордонного забігу «Полісся» на трасі Збереже-Світязь-Збереже

11 серпня (субота)

Світязь – центральний пляж (поблизу перехрестя вулиць Жовтнева та 8 Березня)
05.00 – старт екомарафону Світанок Світязя

Збереже, пункт перетину кордону

11.00 – заплив на байдарках річкою Західний Буг у напрямку Збереже-Вольчини
22.30 – закінчення VIII Транскордонного забігу «Полісся»

12 серпня (неділя)

Воля Угруська – рекреаційна територія «Pompka»

12.00 – відкриття ярмарку Надбужанського
14.15 – екумемічна молитва
14.30 – відкриття Надбужанського культурно-рекреаційного фестивалю
15.00-22.00 – виступи колективі з Польща та України: Kresowiak, LOLEK ORRIESTRA, Zlota Jesien, Swojska Kapela, BARDARK, «Молодички»
22.00 -- дискотека

Паспортний та митний контроль у тимчасовому пункті пропуску Збереже-Адамчуки здійснюватиметься у години (за українським часом):

9 серпня (четвер) – 10.00-21.00
10 серпня (п’ятниця) – 09.00-21.00
11 серпня (субота) – 09.00-23.00
12 серпня (неділя) -- 09.00-23.00

Для перетину кордону необхідний закордонний біометричний паспорт, закордонний паспорт з візою, картка MRG

Оприлюднили програму Європейських днів добросусідства

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Теги: фестиваль, Волинь
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