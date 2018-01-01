Оприлюднили програму Європейських днів добросусідства
Сьогодні, 04:00
Упродовж 9-12 серпня в Шацькому районі відбуватимуться Європейські дні добросусідства.
Про це повідомляє Район. Шацьк.
Триватимуть святкові заходи на тимчасовому пункті перетину кордону Адамчуки-Збереже(Грабівська сільська рада).
Наразі вже стала відома програма Європейських днів добросусідства.
9 серпня (четвер)
Збереже, пункт перетину кордону
10.00 - відкриття мосту та прикордонного переходу
10.30 - початок велопробігу Збереже-Світязь-Збереже під назвою «Україна на велосипеді»
Воля Угруська
10.30 - заплив на байдарках річкою Західний Буг у напрямку Воля Угруська-Збереже
Щоденно з 9 по 12 серпня о 10.30 – збір учасників запливу на березі річки Західний Буг на дорозі по вулиці Ogrodowej
Староство повітове м. Влодава
11.30 – IX Міжнародна конференція «Наше Полісся, наш Буг»
10 серпня (п’ятниця)
07.00 – на рекреаційній території «Pompka» над старим руслом Західного Бугу відбудеться відкриття рибальських змагань
11.00 год. (10-11 серпня) – старт VІІІ Транскордонного забігу «Полісся» на трасі Збереже-Світязь-Збереже
11 серпня (субота)
Світязь – центральний пляж (поблизу перехрестя вулиць Жовтнева та 8 Березня)
05.00 – старт екомарафону Світанок Світязя
Збереже, пункт перетину кордону
11.00 – заплив на байдарках річкою Західний Буг у напрямку Збереже-Вольчини
22.30 – закінчення VIII Транскордонного забігу «Полісся»
12 серпня (неділя)
Воля Угруська – рекреаційна територія «Pompka»
12.00 – відкриття ярмарку Надбужанського
14.15 – екумемічна молитва
14.30 – відкриття Надбужанського культурно-рекреаційного фестивалю
15.00-22.00 – виступи колективі з Польща та України: Kresowiak, LOLEK ORRIESTRA, Zlota Jesien, Swojska Kapela, BARDARK, «Молодички»
22.00 -- дискотека
Паспортний та митний контроль у тимчасовому пункті пропуску Збереже-Адамчуки здійснюватиметься у години (за українським часом):
9 серпня (четвер) – 10.00-21.00
10 серпня (п’ятниця) – 09.00-21.00
11 серпня (субота) – 09.00-23.00
12 серпня (неділя) -- 09.00-23.00
Для перетину кордону необхідний закордонний біометричний паспорт, закордонний паспорт з візою, картка MRG
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Про це повідомляє Район. Шацьк.
Триватимуть святкові заходи на тимчасовому пункті перетину кордону Адамчуки-Збереже(Грабівська сільська рада).
Наразі вже стала відома програма Європейських днів добросусідства.
9 серпня (четвер)
Збереже, пункт перетину кордону
10.00 - відкриття мосту та прикордонного переходу
10.30 - початок велопробігу Збереже-Світязь-Збереже під назвою «Україна на велосипеді»
Воля Угруська
10.30 - заплив на байдарках річкою Західний Буг у напрямку Воля Угруська-Збереже
Щоденно з 9 по 12 серпня о 10.30 – збір учасників запливу на березі річки Західний Буг на дорозі по вулиці Ogrodowej
Староство повітове м. Влодава
11.30 – IX Міжнародна конференція «Наше Полісся, наш Буг»
10 серпня (п’ятниця)
07.00 – на рекреаційній території «Pompka» над старим руслом Західного Бугу відбудеться відкриття рибальських змагань
11.00 год. (10-11 серпня) – старт VІІІ Транскордонного забігу «Полісся» на трасі Збереже-Світязь-Збереже
11 серпня (субота)
Світязь – центральний пляж (поблизу перехрестя вулиць Жовтнева та 8 Березня)
05.00 – старт екомарафону Світанок Світязя
Збереже, пункт перетину кордону
11.00 – заплив на байдарках річкою Західний Буг у напрямку Збереже-Вольчини
22.30 – закінчення VIII Транскордонного забігу «Полісся»
12 серпня (неділя)
Воля Угруська – рекреаційна територія «Pompka»
12.00 – відкриття ярмарку Надбужанського
14.15 – екумемічна молитва
14.30 – відкриття Надбужанського культурно-рекреаційного фестивалю
15.00-22.00 – виступи колективі з Польща та України: Kresowiak, LOLEK ORRIESTRA, Zlota Jesien, Swojska Kapela, BARDARK, «Молодички»
22.00 -- дискотека
Паспортний та митний контроль у тимчасовому пункті пропуску Збереже-Адамчуки здійснюватиметься у години (за українським часом):
9 серпня (четвер) – 10.00-21.00
10 серпня (п’ятниця) – 09.00-21.00
11 серпня (субота) – 09.00-23.00
12 серпня (неділя) -- 09.00-23.00
Для перетину кордону необхідний закордонний біометричний паспорт, закордонний паспорт з візою, картка MRG
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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