Оприлюднили програму Європейських днів добросусідства





Про це повідомляє



Триватимуть святкові заходи на тимчасовому пункті перетину кордону Адамчуки-Збереже(Грабівська сільська рада).



Наразі вже стала відома програма Європейських днів добросусідства.



9 серпня (четвер)



Збереже, пункт перетину кордону



10.00 - відкриття мосту та прикордонного переходу

10.30 - початок велопробігу Збереже-Світязь-Збереже під назвою «Україна на велосипеді»



Воля Угруська



10.30 - заплив на байдарках річкою Західний Буг у напрямку Воля Угруська-Збереже



Щоденно з 9 по 12 серпня о 10.30 – збір учасників запливу на березі річки Західний Буг на дорозі по вулиці Ogrodowej



Староство повітове м. Влодава



11.30 – IX Міжнародна конференція «Наше Полісся, наш Буг»



10 серпня (п’ятниця)



07.00 – на рекреаційній території «Pompka» над старим руслом Західного Бугу відбудеться відкриття рибальських змагань

11.00 год. (10-11 серпня) – старт VІІІ Транскордонного забігу «Полісся» на трасі Збереже-Світязь-Збереже



11 серпня (субота)



Світязь – центральний пляж (поблизу перехрестя вулиць Жовтнева та 8 Березня)

05.00 – старт екомарафону Світанок Світязя



Збереже, пункт перетину кордону



11.00 – заплив на байдарках річкою Західний Буг у напрямку Збереже-Вольчини

22.30 – закінчення VIII Транскордонного забігу «Полісся»



12 серпня (неділя)



Воля Угруська – рекреаційна територія «Pompka»



12.00 – відкриття ярмарку Надбужанського

14.15 – екумемічна молитва

14.30 – відкриття Надбужанського культурно-рекреаційного фестивалю

15.00-22.00 – виступи колективі з Польща та України: Kresowiak, LOLEK ORRIESTRA, Zlota Jesien, Swojska Kapela, BARDARK, «Молодички»

22.00 -- дискотека



Паспортний та митний контроль у тимчасовому пункті пропуску Збереже-Адамчуки здійснюватиметься у години (за українським часом):



9 серпня (четвер) – 10.00-21.00

10 серпня (п’ятниця) – 09.00-21.00

11 серпня (субота) – 09.00-23.00

12 серпня (неділя) -- 09.00-23.00



Для перетину кордону необхідний закордонний біометричний паспорт, закордонний паспорт з візою, картка MRG





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж 9-12 серпня в Шацькому районі відбуватимуться Європейські дні добросусідства.Про це повідомляє Район. Шацьк Триватимуть святкові заходи на тимчасовому пункті перетину кордону Адамчуки-Збереже(Грабівська сільська рада).Наразі вже стала відома програма Європейських днів добросусідства.10.00 - відкриття мосту та прикордонного переходу10.30 - початок велопробігу Збереже-Світязь-Збереже під назвою «Україна на велосипеді»10.30 - заплив на байдарках річкою Західний Буг у напрямку Воля Угруська-ЗбережеЩоденно з 9 по 12 серпня о 10.30 – збір учасників запливу на березі річки Західний Буг на дорозі по вулиці Ogrodowej11.30 – IX Міжнародна конференція «Наше Полісся, наш Буг»07.00 – на рекреаційній території «Pompka» над старим руслом Західного Бугу відбудеться відкриття рибальських змагань11.00 год. (10-11 серпня) – старт VІІІ Транскордонного забігу «Полісся» на трасі Збереже-Світязь-Збереже05.00 – старт екомарафону Світанок Світязя11.00 – заплив на байдарках річкою Західний Буг у напрямку Збереже-Вольчини22.30 – закінчення VIII Транскордонного забігу «Полісся»12.00 – відкриття ярмарку Надбужанського14.15 – екумемічна молитва14.30 – відкриття Надбужанського культурно-рекреаційного фестивалю15.00-22.00 – виступи колективі з Польща та України: Kresowiak, LOLEK ORRIESTRA, Zlota Jesien, Swojska Kapela, BARDARK, «Молодички»22.00 -- дискотекаПаспортний та митний контроль у тимчасовому пункті пропуску Збереже-Адамчуки здійснюватиметься у години (за українським часом):9 серпня (четвер) – 10.00-21.0010 серпня (п’ятниця) – 09.00-21.0011 серпня (субота) – 09.00-23.0012 серпня (неділя) -- 09.00-23.00Для перетину кордону необхідний закордонний біометричний паспорт, закордонний паспорт з візою, картка MRG

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