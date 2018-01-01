У Луцьку поліцейські виявили наркоманів. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.



Біля них стояв предмет, схожий на пристрій для куріння наркотичних засобів, а також згорток з подрібленою речовиною зеленого кольору, схожою на канабіс.



Патрульні забезпечили охорону місця події до прибуття слідчо-оперативної групи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на вулиці Сагайдачного, патрульні помітили 4 підозрілих осіб.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Біля них стояв предмет, схожий на пристрій для куріння наркотичних засобів, а також згорток з подрібленою речовиною зеленого кольору, схожою на канабіс.Патрульні забезпечили охорону місця події до прибуття слідчо-оперативної групи.

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