У Луцьку поліцейські виявили наркоманів. ФОТО
Сьогодні, 12:04
У Луцьку, на вулиці Сагайдачного, патрульні помітили 4 підозрілих осіб.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Біля них стояв предмет, схожий на пристрій для куріння наркотичних засобів, а також згорток з подрібленою речовиною зеленого кольору, схожою на канабіс.
Патрульні забезпечили охорону місця події до прибуття слідчо-оперативної групи.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Біля них стояв предмет, схожий на пристрій для куріння наркотичних засобів, а також згорток з подрібленою речовиною зеленого кольору, схожою на канабіс.
Патрульні забезпечили охорону місця події до прибуття слідчо-оперативної групи.
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