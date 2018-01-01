вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку поліцейські виявили наркоманів. ФОТО

У Луцьку поліцейські виявили наркоманів. ФОТО
У Луцьку, на вулиці Сагайдачного, патрульні помітили 4 підозрілих осіб.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Біля них стояв предмет, схожий на пристрій для куріння наркотичних засобів, а також згорток з подрібленою речовиною зеленого кольору, схожою на канабіс.

Патрульні забезпечили охорону місця події до прибуття слідчо-оперативної групи.
У Луцьку поліцейські виявили наркоманів. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, наркоман, Луцьк, Сагайдачного
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Не молоддю єдиною: як на «Бандерштаті» відпочивають «поважні» фестивальники. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ставку під Луцьком втопився чоловік
Сьогодні, 12:21
Волинські митники знайшли у водія рейсового автобуса контрабанду
Сьогодні, 12:09
У Луцьку поліцейські виявили наркоманів. ФОТО
Сьогодні, 12:04
«Чому моє дитятко?» – мама померлого Романа Гальчика
Сьогодні, 12:00
В історичній частині Луцька відремонтують вулицю
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
Луцькі патрульні влаштували квест для дітей Луцькі патрульні влаштували квест для дітей
07 серпень, 21:56
У Луцьку жінка вкрала телефон в місцевої мешканки У Луцьку жінка вкрала телефон в місцевої мешканки
07 серпень, 16:06
Луцький автовокзал продовжить роботу Луцький автовокзал продовжить роботу
07 серпень, 11:10
Поліція створить мобільні групи для протидії домашньому насильству в Луцьку Поліція створить мобільні групи для протидії домашньому насильству в Луцьку
07 серпень, 00:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ставку під Луцьком втопився чоловік
Сьогодні, 12:21
 0
Волинські митники знайшли у водія рейсового автобуса контрабанду
Сьогодні, 12:09
 0
У Луцьку поліцейські виявили наркоманів. ФОТО
Сьогодні, 12:04
 0
«Чому моє дитятко?» – мама померлого Романа Гальчика
Сьогодні, 12:00
 0
В історичній частині Луцька відремонтують вулицю
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8