Курс валют у Луцьку на 9 серпня





Євро при купівлі становить - 31.098, при продажу - 31.817.



Курс російського рубля: купівля - 0.367, продаж - 0.430.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.825, продаж - 7.450.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.990, а продаж - 27.321.Євро при купівлі становить - 31.098, при продажу - 31.817.Курс російського рубля: купівля - 0.367, продаж - 0.430.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.825, продаж - 7.450.

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