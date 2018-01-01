вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 9 серпня

Курс валют у Луцьку на 9 серпня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.990, а продаж - 27.321.

Євро при купівлі становить - 31.098, при продажу - 31.817.

Курс російського рубля: купівля - 0.367, продаж - 0.430.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.825, продаж - 7.450.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Вінничині поліцейський вбив чоловіка
Сьогодні, 09:19
Найкрасивіші місця Волині показали з висоти пташиного польоту
Сьогодні, 09:03
Курс валют у Луцьку на 9 серпня
Сьогодні, 09:00
На Шацьких озерах – туристичний бум
Сьогодні, 08:40
У Луцьку невідомі перекинули сміттєвий бак на дорогу
Сьогодні, 08:15
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 9 серпня Курс валют у Луцьку на 9 серпня
09 серпень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 8 серпня Курс валют у Луцьку на 8 серпня
08 серпень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 7 серпня Курс валют у Луцьку на 7 серпня
07 серпень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 6 серпня Курс валют у Луцьку на 6 серпня
06 серпень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині з'явився пристрій, який рятуватиме пацієнтів із аритмією
09 серпень, 18:39
 1
Український пасажирський транспорт: коли поїздка перетворюється у пекло
09 серпень, 10:43
 1
На Вінничині поліцейський вбив чоловіка
Сьогодні, 09:19
 0
Найкрасивіші місця Волині показали з висоти пташиного польоту
Сьогодні, 09:03
 0
Курс валют у Луцьку на 9 серпня
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8