вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Готуй сани влітку: Луцьк купить сіль для посипання доріг на майже 700 тисяч гривень

Готуй сани влітку: Луцьк купить сіль для посипання доріг на майже 700 тисяч гривень
Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство "Луцькспецкомунтранс" придбає сіль для посипання доріг взимку.

Відповідний тендер оголосили на ProZorro.

"Луцькспецкомунтранс" хоче купити 560 тонн технічної солі для посипання доріг. Відповідно до умов тендеру, сіль повинна відповідати ДСТУ.

На закупівлю технічної солі підприємство витратить 670 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зима, посипання доріг, Луцькспецкомунтранс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Давній волинський монастир на знімках місцевого фотографа
Сьогодні, 10:12
Молодій дівчині з Волині потрібна пересадка печінки
Сьогодні, 09:42
Готуй сани влітку: Луцьк купить сіль для посипання доріг на майже 700 тисяч гривень
Сьогодні, 09:40
«Фокус» не пройшов: лучанку покарали за підкидання сміття
Сьогодні, 09:23
На Вінничині поліцейський вбив чоловіка
Сьогодні, 09:19
Схожі новини
Повідомили, чи готова Волинь до зими Повідомили, чи готова Волинь до зими
31 липень, 10:55
«Як монголо-татари пройшли»: комунальників насварили за вивіз сміття «Як монголо-татари пройшли»: комунальників насварили за вивіз сміття
24 липень, 08:51
У Луцьку пільговикам безкоштовно даватимуть дрова на зиму У Луцьку пільговикам безкоштовно даватимуть дрова на зиму
19 липень, 13:41
Для Луцька куплять вживаний сміттєвоз Для Луцька куплять вживаний сміттєвоз
05 липень, 16:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині з'явився пристрій, який рятуватиме пацієнтів із аритмією
09 серпень, 18:39
 1
Український пасажирський транспорт: коли поїздка перетворюється у пекло
09 серпень, 10:43
 1
Куди піти на вихідні у Луцьку: 10-12 серпня
Сьогодні, 11:00
 0
Заради забави підліток побив дідуся. ВІДЕО
Сьогодні, 10:45
 0
Через смерть бійця у Камінь-Каширському районі оголосили триденну жалобу
Сьогодні, 10:18
 0
Медіа
відео
1/8