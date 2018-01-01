Готуй сани влітку: Луцьк купить сіль для посипання доріг на майже 700 тисяч гривень
Сьогодні, 09:40
Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство "Луцькспецкомунтранс" придбає сіль для посипання доріг взимку.
Відповідний тендер оголосили на ProZorro.
"Луцькспецкомунтранс" хоче купити 560 тонн технічної солі для посипання доріг. Відповідно до умов тендеру, сіль повинна відповідати ДСТУ.
На закупівлю технічної солі підприємство витратить 670 000 гривень.
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Відповідний тендер оголосили на ProZorro.
"Луцькспецкомунтранс" хоче купити 560 тонн технічної солі для посипання доріг. Відповідно до умов тендеру, сіль повинна відповідати ДСТУ.
На закупівлю технічної солі підприємство витратить 670 000 гривень.
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