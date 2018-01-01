Готуй сани влітку: Луцьк купить сіль для посипання доріг на майже 700 тисяч гривень





Відповідний тендер оголосили на ProZorro.



"Луцькспецкомунтранс" хоче купити 560 тонн технічної солі для посипання доріг. Відповідно до умов тендеру, сіль повинна відповідати ДСТУ.



На закупівлю технічної солі підприємство витратить 670 000 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство "Луцькспецкомунтранс" придбає сіль для посипання доріг взимку.Відповідний тендер оголосили на ProZorro."Луцькспецкомунтранс" хоче купити 560 тонн технічної солі для посипання доріг. Відповідно до умов тендеру, сіль повинна відповідати ДСТУ.На закупівлю технічної солі підприємство витратить 670 000 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію