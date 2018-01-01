На Полтавщині автомобіль зніс зупинку: чоловік загинув на місці. ФОТО





Про це повідомили у відділі комунікації поліції області, передає



«Аварія сталася 9 серпня, близько 20:00 на автодорозі «Київ-Харків», поблизу сіл Попове і Рокита», - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, автомобіль Mercedes-Benz під керуванням 37-річного мешканця Полтави з невідомих причин в’їхав у автобусну зупинку.



Унаслідок ДТП водій від отриманих травм загинув на місці події, 38-річний пасажир отримав тілесні ушкодження і був доправлений до місцевої лікарні.



Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження, встановлюються всі обставини та причини аварії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Київ-Харків, у Полтавській області трапилася страшна ДТП.Про це повідомили у відділі комунікації поліції області, передає ТСН «Аварія сталася 9 серпня, близько 20:00 на автодорозі «Київ-Харків», поблизу сіл Попове і Рокита», - йдеться у повідомленні.Як зазначається, автомобіль Mercedes-Benz під керуванням 37-річного мешканця Полтави з невідомих причин в’їхав у автобусну зупинку.Унаслідок ДТП водій від отриманих травм загинув на місці події, 38-річний пасажир отримав тілесні ушкодження і був доправлений до місцевої лікарні.Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження, встановлюються всі обставини та причини аварії.

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