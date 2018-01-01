На Полтавщині автомобіль зніс зупинку: чоловік загинув на місці. ФОТО
Сьогодні, 12:22
На трасі Київ-Харків, у Полтавській області трапилася страшна ДТП.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції області, передає ТСН.
«Аварія сталася 9 серпня, близько 20:00 на автодорозі «Київ-Харків», поблизу сіл Попове і Рокита», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, автомобіль Mercedes-Benz під керуванням 37-річного мешканця Полтави з невідомих причин в’їхав у автобусну зупинку.
Унаслідок ДТП водій від отриманих травм загинув на місці події, 38-річний пасажир отримав тілесні ушкодження і був доправлений до місцевої лікарні.
Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження, встановлюються всі обставини та причини аварії.
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Про це повідомили у відділі комунікації поліції області, передає ТСН.
«Аварія сталася 9 серпня, близько 20:00 на автодорозі «Київ-Харків», поблизу сіл Попове і Рокита», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, автомобіль Mercedes-Benz під керуванням 37-річного мешканця Полтави з невідомих причин в’їхав у автобусну зупинку.
Унаслідок ДТП водій від отриманих травм загинув на місці події, 38-річний пасажир отримав тілесні ушкодження і був доправлений до місцевої лікарні.
Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження, встановлюються всі обставини та причини аварії.
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