На Волині злодій викрав з квартири зброю





Про це йдеться в ухвалі суду від 6-го серпня, - пише



Так, в ніч з 31-го травня на 1-ше червня невідомий через незачинені балконні двері пробралася у приміщення квартири на вулиці Святого Володимира. Шляхом пошкодження врізного замка із металевого сейфу, що знаходився у шафі купе коридору, таємно викрала мисливську рушницю ТОЗ-БМ, калібр 16, № 6234.



Сума завданих збитків сягає 8000 гривень.



Власник рушниці має необхідний дозвіл. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську невідомий злодій викрав з квартири рушницю.Про це йдеться в ухвалі суду від 6-го серпня, - пише Буг Так, в ніч з 31-го травня на 1-ше червня невідомий через незачинені балконні двері пробралася у приміщення квартири на вулиці Святого Володимира. Шляхом пошкодження врізного замка із металевого сейфу, що знаходився у шафі купе коридору, таємно викрала мисливську рушницю ТОЗ-БМ, калібр 16, № 6234.Сума завданих збитків сягає 8000 гривень.Власник рушниці має необхідний дозвіл. Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію