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На Волині злодій викрав з квартири зброю

На Волині злодій викрав з квартири зброю
У Нововолинську невідомий злодій викрав з квартири рушницю.

Про це йдеться в ухвалі суду від 6-го серпня, - пише Буг.

Так, в ніч з 31-го травня на 1-ше червня невідомий через незачинені балконні двері пробралася у приміщення квартири на вулиці Святого Володимира. Шляхом пошкодження врізного замка із металевого сейфу, що знаходився у шафі купе коридору, таємно викрала мисливську рушницю ТОЗ-БМ, калібр 16, № 6234.

Сума завданих збитків сягає 8000 гривень.

Власник рушниці має необхідний дозвіл. Триває слідство.

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Теги: злодій, крадіжка, рушниця
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