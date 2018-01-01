На Волині злодій викрав з квартири зброю
Сьогодні, 16:40
У Нововолинську невідомий злодій викрав з квартири рушницю.
Про це йдеться в ухвалі суду від 6-го серпня, - пише Буг.
Так, в ніч з 31-го травня на 1-ше червня невідомий через незачинені балконні двері пробралася у приміщення квартири на вулиці Святого Володимира. Шляхом пошкодження врізного замка із металевого сейфу, що знаходився у шафі купе коридору, таємно викрала мисливську рушницю ТОЗ-БМ, калібр 16, № 6234.
Сума завданих збитків сягає 8000 гривень.
Власник рушниці має необхідний дозвіл. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в ухвалі суду від 6-го серпня, - пише Буг.
Так, в ніч з 31-го травня на 1-ше червня невідомий через незачинені балконні двері пробралася у приміщення квартири на вулиці Святого Володимира. Шляхом пошкодження врізного замка із металевого сейфу, що знаходився у шафі купе коридору, таємно викрала мисливську рушницю ТОЗ-БМ, калібр 16, № 6234.
Сума завданих збитків сягає 8000 гривень.
Власник рушниці має необхідний дозвіл. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Фахівці розповіли, у яких водоймах на Волині небезпечно купатись
Сьогодні, 17:05
На Волині злодій викрав з квартири зброю
Сьогодні, 16:40
Волинські митники за добу конфіскували 4 машини «на бляхах»
Сьогодні, 16:19
У Луцьку на СТО – масова бійка
Сьогодні, 16:15