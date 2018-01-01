У луцькій мерії пояснили дизайн «орошувачів-шибениць»
Сьогодні, 01:30
Перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад пояснив, чому для міста обрали орошувачі саме такого дизайну.
Про це він написав у Facebook у відповідь на шквал критики, що стосувалася матеріалу, з якого виготовлені вуличні душі, а також їхнього дизайну, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Нагадаємо, під кінець літа у кількох районах Луцька, зокрема на Театральному майдані, з'явилися вуличні душі.
Конструкції викликали неоднозначну реакцію у містян. У соцмережах люди обурюються: мало того, що їх встановили лише під кінець літа, так ще й у багатьох вони асоціюються з шибеницею.
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У відповідь Григорій Недопад розповідає: «Встановлені орошувачі - це експериментальний варіант, придбаний у терміновому порядку за достуною ціною у зв’язку із прогнозами щодо спекотного серпня».
Як повідомила на своїй сторінці у Facebook радник міського голови Мар’яна Сорочук, «вартість восьми таких орошувачів рівна вартості одного «фабричного».
На думку Недопада, витрачати значні суми з міського бюджету на закупівлю дорогих орошувачів лише заради їх особливого дизайну і стилю зараз просто недоцільно.
«Звісно, розглянемо варіанти встановлення більш якісних і дорожчих орошувачів у майбутньому», - додав він.
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Про це він написав у Facebook у відповідь на шквал критики, що стосувалася матеріалу, з якого виготовлені вуличні душі, а також їхнього дизайну, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Нагадаємо, під кінець літа у кількох районах Луцька, зокрема на Театральному майдані, з'явилися вуличні душі.
Конструкції викликали неоднозначну реакцію у містян. У соцмережах люди обурюються: мало того, що їх встановили лише під кінець літа, так ще й у багатьох вони асоціюються з шибеницею.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як лучани освіжаються під вуличним душем. ФОТО
У відповідь Григорій Недопад розповідає: «Встановлені орошувачі - це експериментальний варіант, придбаний у терміновому порядку за достуною ціною у зв’язку із прогнозами щодо спекотного серпня».
Як повідомила на своїй сторінці у Facebook радник міського голови Мар’яна Сорочук, «вартість восьми таких орошувачів рівна вартості одного «фабричного».
На думку Недопада, витрачати значні суми з міського бюджету на закупівлю дорогих орошувачів лише заради їх особливого дизайну і стилю зараз просто недоцільно.
«Звісно, розглянемо варіанти встановлення більш якісних і дорожчих орошувачів у майбутньому», - додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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