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У луцькій мерії пояснили дизайн «орошувачів-шибениць»

У луцькій мерії пояснили дизайн «орошувачів-шибениць»
Перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад пояснив, чому для міста обрали орошувачі саме такого дизайну.

Про це він написав у Facebook у відповідь на шквал критики, що стосувалася матеріалу, з якого виготовлені вуличні душі, а також їхнього дизайну, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.

Нагадаємо, під кінець літа у кількох районах Луцька, зокрема на Театральному майдані, з'явилися вуличні душі.

Конструкції викликали неоднозначну реакцію у містян. У соцмережах люди обурюються: мало того, що їх встановили лише під кінець літа, так ще й у багатьох вони асоціюються з шибеницею.

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У відповідь Григорій Недопад розповідає: «Встановлені орошувачі - це експериментальний варіант, придбаний у терміновому порядку за достуною ціною у зв’язку із прогнозами щодо спекотного серпня».

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook радник міського голови Мар’яна Сорочук, «вартість восьми таких орошувачів рівна вартості одного «фабричного».

На думку Недопада, витрачати значні суми з міського бюджету на закупівлю дорогих орошувачів лише заради їх особливого дизайну і стилю зараз просто недоцільно.

«Звісно, розглянемо варіанти встановлення більш якісних і дорожчих орошувачів у майбутньому», - додав він.

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Теги: літні душі, Луцьк
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