Волинські хірурги за рік провели 100 операцій із зупинкою серця





Про це йдеться в сюжеті ВРД НСТУ.



Подібні оперативні втручання тут розпочали робити із 2002-го.



За цей період провели близько двох тисяч операцій.



Як це було - дивіться у відео.







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