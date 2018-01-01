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Волинські хірурги за рік провели 100 операцій із зупинкою серця

Волинські хірурги за рік провели 100 операцій із зупинкою серця
Соту операцію із зупинкою серця за рік виконали кардіохірурги Волинської обласної клінічної лікарні.

Про це йдеться в сюжеті ВРД НСТУ.

Подібні оперативні втручання тут розпочали робити із 2002-го.

За цей період провели близько двох тисяч операцій.

Як це було - дивіться у відео.



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Теги: лікар, Волинь
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