Волинські хірурги за рік провели 100 операцій із зупинкою серця
Сьогодні, 06:19
Соту операцію із зупинкою серця за рік виконали кардіохірурги Волинської обласної клінічної лікарні.
Про це йдеться в сюжеті ВРД НСТУ.
Подібні оперативні втручання тут розпочали робити із 2002-го.
За цей період провели близько двох тисяч операцій.
Як це було - дивіться у відео.
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Про це йдеться в сюжеті ВРД НСТУ.
Подібні оперативні втручання тут розпочали робити із 2002-го.
За цей період провели близько двох тисяч операцій.
Як це було - дивіться у відео.
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