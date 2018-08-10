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Винахідливий дід на Волині крав газ за допомогою гумового шланга

Винахідливий дід на Волині крав газ за допомогою гумового шланга
На Волині за допомогою гумового шланга 68-річний чоловік приєднався до стояка газової труби і, обминаючи лічильник, підключив блакитне паливо напряму до чотирьох плиток та опалювального котла.

Про це пише Експрес-онлайн із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Несанкціонований відбір природного газу виявили працівники Ковельської газконтори під час проведення планового технічного обслуговування обладнання абонентів. Підрахували, що за нормами споживання газу без приладів обліку з лютого по липень 2017 року він вкрав дві з половиною тисячі кубометрів газу, завдавши постачальній компанії збитків на 20,611 тисячі гривень.

Вироком Ковельського міськрайонного суду дідуся за крадіжку блакитного палива оштрафували на 850 гривень і відразу звільнили від покарання на підставі Закону України «Про амністію у 2016 роц»", який набрав чинності 7 вересня 2017 року.

Але кошти за використаний газ все ж доведеться повернути. Майно крадія перебуває під арештом, який знімуть лише після того, як він повністю розрахується.

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Теги: газ, Волинь
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