Опублікували відео незвичних змагань на Волині

відбулися змагання лижеролерів на Кубок України в рамках екомарафону «Світанок Світязя».



Відео цих незвичних змагань опублікували на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.



«Старт лижеролерів на екомарафону «Світанок Світязя», - йдеться у коментарі до відео.



Заїзди відбулися в рамках Екомарафону. Це, зокрема,Кубок України з перегонів на лижеролерах на марафонській дистанції 42,195 км та півмарафонській - 21 км.









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