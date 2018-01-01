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Опублікували відео незвичних змагань на Волині

Опублікували відео незвичних змагань на Волині
На Волині відбулися змагання лижеролерів на Кубок України в рамках екомарафону «Світанок Світязя».

Відео цих незвичних змагань опублікували на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.

«Старт лижеролерів на екомарафону «Світанок Світязя», - йдеться у коментарі до відео.

Заїзди відбулися в рамках Екомарафону. Це, зокрема,Кубок України з перегонів на лижеролерах на марафонській дистанції 42,195 км та півмарафонській - 21 км.




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Теги: змагання, Волинь
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