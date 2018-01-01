Опублікували відео незвичних змагань на Волині
Сьогодні, 20:23
На Волині відбулися змагання лижеролерів на Кубок України в рамках екомарафону «Світанок Світязя».
Відео цих незвичних змагань опублікували на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.
«Старт лижеролерів на екомарафону «Світанок Світязя», - йдеться у коментарі до відео.
Заїзди відбулися в рамках Екомарафону. Це, зокрема,Кубок України з перегонів на лижеролерах на марафонській дистанції 42,195 км та півмарафонській - 21 км.
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Відео цих незвичних змагань опублікували на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.
«Старт лижеролерів на екомарафону «Світанок Світязя», - йдеться у коментарі до відео.
Заїзди відбулися в рамках Екомарафону. Це, зокрема,Кубок України з перегонів на лижеролерах на марафонській дистанції 42,195 км та півмарафонській - 21 км.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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