Лучанин виборов «золото» на чемпіонаті Європи

Михайло Малкуш посів перше місце на чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачи серед юніорів.



Про це у соціальній мережі Facebook повідомив тренер юнака Олег Хом’як.



Лучанин Михайло Малкуш став чемпіоном Європи з класичного жиму лежачи серед юніорів, який триває у французькому місті Бордо.



«У ваговій категорії до 59 кг спортсмен показав результат у 125 кг. В цьому році атлет вже був срібним призером чемпіонату світу з жиму лежачи», - зазначив Хом’як.







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