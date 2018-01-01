вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин виборов «золото» на чемпіонаті Європи

Лучанин виборов «золото» на чемпіонаті Європи
Лучанин Михайло Малкуш посів перше місце на чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачи серед юніорів.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомив тренер юнака Олег Хом’як.

Лучанин Михайло Малкуш став чемпіоном Європи з класичного жиму лежачи серед юніорів, який триває у французькому місті Бордо.

«У ваговій категорії до 59 кг спортсмен показав результат у 125 кг. В цьому році атлет вже був срібним призером чемпіонату світу з жиму лежачи», - зазначив Хом’як.

Лучанин виборов «золото» на чемпіонаті Європи


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відбулися незвичні змагання на лижеролерах. ФОТО
Сьогодні, 17:31
«Маршрутним» скандалом на Волині займеться поліція
Сьогодні, 17:00
Лучанин виборов «золото» на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 16:29
Як у Луцьку прощалися з Героєм Андрієм Єлістратовим. ФОТО
Сьогодні, 15:51
На Волині «нянькою» для кошенят став кабан. ФОТО
Сьогодні, 15:42
Схожі новини
Танець волинської спортсменки «порвав» мережу. ВІДЕО Танець волинської спортсменки «порвав» мережу. ВІДЕО
Сьогодні, 08:27
Наставника луцької «Волині» визнали найкращим тренером 3-го туру Першої ліги Наставника луцької «Волині» визнали найкращим тренером 3-го туру Першої ліги
08 серпень, 13:48
Екс-форвард «Волині» знайшов собі новий клуб Екс-форвард «Волині» знайшов собі новий клуб
08 серпень, 08:43
Як волинські лісівники силою мірялися. ФОТО Як волинські лісівники силою мірялися. ФОТО
07 серпень, 08:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Маршрутним» скандалом на Волині займеться поліція
Сьогодні, 17:00
 1
На Волині відбулися незвичні змагання на лижеролерах. ФОТО
Сьогодні, 17:31
 0
Лучанин виборов «золото» на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 16:29
 0
Як у Луцьку прощалися з Героєм Андрієм Єлістратовим. ФОТО
Сьогодні, 15:51
 0
На Волині «нянькою» для кошенят став кабан. ФОТО
Сьогодні, 15:42
 0
Медіа
відео
1/8