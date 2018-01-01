Лучанин виборов «золото» на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 16:29
Лучанин Михайло Малкуш посів перше місце на чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачи серед юніорів.
Про це у соціальній мережі Facebook повідомив тренер юнака Олег Хом’як.
Лучанин Михайло Малкуш став чемпіоном Європи з класичного жиму лежачи серед юніорів, який триває у французькому місті Бордо.
«У ваговій категорії до 59 кг спортсмен показав результат у 125 кг. В цьому році атлет вже був срібним призером чемпіонату світу з жиму лежачи», - зазначив Хом’як.
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Про це у соціальній мережі Facebook повідомив тренер юнака Олег Хом’як.
Лучанин Михайло Малкуш став чемпіоном Європи з класичного жиму лежачи серед юніорів, який триває у французькому місті Бордо.
«У ваговій категорії до 59 кг спортсмен показав результат у 125 кг. В цьому році атлет вже був срібним призером чемпіонату світу з жиму лежачи», - зазначив Хом’як.
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