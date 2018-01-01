У луцькому ресторані в день жалоби стріляли салюти
Сьогодні, 12:48
У Луцьку в ресторації "Срібні лелеки" запускали феєрверки попри заборону та оголошений день жалоби.
Про це у Facebook написав самооборонівець Олександр Ніколайчук.
"22:42, вул. Чорновола, "срібні лелеки". Чому з маленької? Бо поваги немає, бо можна гостям, які хоч щось святкують, пояснити, що у Луцьку використання піротехнічних засобів ЗАБОРОНЕНО вже 4 роки як! Тим паче у офіційно оголошений міською владою день жалоби. (Григорій Пустовіт, зверніть увагу, що Ваші розпорядження - "фількіна грамота"). Натомість пояснюють, хочете вистріляти кілька тисяч чи десятків тисяч у повітря (замість допомогти оплатити комусь, скажімо, лікування тяжкої недуги), то йдіть за огорожу, на дорогу, там можна, тільки потім не признавайтеся, що то ви, кажіть, що то якісь провокатори зробили", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, 11 серпня у Луцьку оголосили днем жалоби.
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Про це у Facebook написав самооборонівець Олександр Ніколайчук.
"22:42, вул. Чорновола, "срібні лелеки". Чому з маленької? Бо поваги немає, бо можна гостям, які хоч щось святкують, пояснити, що у Луцьку використання піротехнічних засобів ЗАБОРОНЕНО вже 4 роки як! Тим паче у офіційно оголошений міською владою день жалоби. (Григорій Пустовіт, зверніть увагу, що Ваші розпорядження - "фількіна грамота"). Натомість пояснюють, хочете вистріляти кілька тисяч чи десятків тисяч у повітря (замість допомогти оплатити комусь, скажімо, лікування тяжкої недуги), то йдіть за огорожу, на дорогу, там можна, тільки потім не признавайтеся, що то ви, кажіть, що то якісь провокатори зробили", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, 11 серпня у Луцьку оголосили днем жалоби.
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Коментарі 2
А якщо гості бидло безтолкове, то як можна пояснювати?
А вашій самообороні на весіллі з зброї значить можна вистрілювати ? Чи як ? Чому ви гівнодранці звертаєте увагу на інших якщо самі по вуха в гівні...
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