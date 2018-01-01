У луцькому ресторані в день жалоби стріляли салюти





Про це у Facebook написав самооборонівець Олександр Ніколайчук.



"22:42, вул. Чорновола, "срібні лелеки". Чому з маленької? Бо поваги немає, бо можна гостям, які хоч щось святкують, пояснити, що у Луцьку використання піротехнічних засобів ЗАБОРОНЕНО вже 4 роки як! Тим паче у офіційно оголошений міською владою день жалоби. (Григорій Пустовіт, зверніть увагу, що Ваші розпорядження - "фількіна грамота"). Натомість пояснюють, хочете вистріляти кілька тисяч чи десятків тисяч у повітря (замість допомогти оплатити комусь, скажімо, лікування тяжкої недуги), то йдіть за огорожу, на дорогу, там можна, тільки потім не признавайтеся, що то ви, кажіть, що то якісь провокатори зробили", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, 11 серпня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в ресторації "Срібні лелеки" запускали феєрверки попри заборону та оголошений день жалоби.Про це у Facebook написав самооборонівець"22:42, вул. Чорновола, "срібні лелеки". Чому з маленької? Бо поваги немає, бо можна гостям, які хоч щось святкують, пояснити, що у Луцьку використання піротехнічних засобів ЗАБОРОНЕНО вже 4 роки як! Тим паче у офіційно оголошений міською владою день жалоби. (Григорій Пустовіт, зверніть увагу, що Ваші розпорядження - "фількіна грамота"). Натомість пояснюють, хочете вистріляти кілька тисяч чи десятків тисяч у повітря (замість допомогти оплатити комусь, скажімо, лікування тяжкої недуги), то йдіть за огорожу, на дорогу, там можна, тільки потім не признавайтеся, що то ви, кажіть, що то якісь провокатори зробили", - йдеться у дописі.Нагадаємо, 11 серпня у Луцьку оголосили днем жалоби

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