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У луцькому ресторані в день жалоби стріляли салюти

У луцькому ресторані в день жалоби стріляли салюти
У Луцьку в ресторації "Срібні лелеки" запускали феєрверки попри заборону та оголошений день жалоби.

Про це у Facebook написав самооборонівець Олександр Ніколайчук.

"22:42, вул. Чорновола, "срібні лелеки". Чому з маленької? Бо поваги немає, бо можна гостям, які хоч щось святкують, пояснити, що у Луцьку використання піротехнічних засобів ЗАБОРОНЕНО вже 4 роки як! Тим паче у офіційно оголошений міською владою день жалоби. (Григорій Пустовіт, зверніть увагу, що Ваші розпорядження - "фількіна грамота"). Натомість пояснюють, хочете вистріляти кілька тисяч чи десятків тисяч у повітря (замість допомогти оплатити комусь, скажімо, лікування тяжкої недуги), то йдіть за огорожу, на дорогу, там можна, тільки потім не признавайтеся, що то ви, кажіть, що то якісь провокатори зробили", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 11 серпня у Луцьку оголосили днем жалоби.

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Теги: салюти, день жалоби, ресторан
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Коментарі 2
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А якщо гості бидло безтолкове, то як можна пояснювати?
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А вашій самообороні на весіллі з зброї значить можна вистрілювати ? Чи як ? Чому ви гівнодранці звертаєте увагу на інших якщо самі по вуха в гівні...
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