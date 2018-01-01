Волинянин захистив лебедя від браконьєрів





Про це пише



Близько 21 години поліцейські отримали повідомлення про те, що березі водойми у селі Бистовиця невідомі стріляли у лебедя.



Птаха знайшов пораненим місцевий житель Петро.



Поруч були і його кривдники. Ставши на захист птаха, 59-річний чоловік наразився на їхні погрози. Каже, що невідомі мали зброю.



Поліція розшукує зловмисників.

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