Волинянин захистив лебедя від браконьєрів
Сьогодні, 08:44
На Волині чоловік захистив пораненого лебедя, наражаючи себе на можливість бути підстреленим.
Про це пише Волинь-Нова.
Близько 21 години поліцейські отримали повідомлення про те, що березі водойми у селі Бистовиця невідомі стріляли у лебедя.
Птаха знайшов пораненим місцевий житель Петро.
Поруч були і його кривдники. Ставши на захист птаха, 59-річний чоловік наразився на їхні погрози. Каже, що невідомі мали зброю.
Поліція розшукує зловмисників.
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Про це пише Волинь-Нова.
Близько 21 години поліцейські отримали повідомлення про те, що березі водойми у селі Бистовиця невідомі стріляли у лебедя.
Птаха знайшов пораненим місцевий житель Петро.
Поруч були і його кривдники. Ставши на захист птаха, 59-річний чоловік наразився на їхні погрози. Каже, що невідомі мали зброю.
Поліція розшукує зловмисників.
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