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Волинянин захистив лебедя від браконьєрів

Волинянин захистив лебедя від браконьєрів
На Волині чоловік захистив пораненого лебедя, наражаючи себе на можливість бути підстреленим.

Про це пише Волинь-Нова.

Близько 21 години поліцейські отримали повідомлення про те, що березі водойми у селі Бистовиця невідомі стріляли у лебедя.

Птаха знайшов пораненим місцевий житель Петро.

Поруч були і його кривдники. Ставши на захист птаха, 59-річний чоловік наразився на їхні погрози. Каже, що невідомі мали зброю.

Поліція розшукує зловмисників.

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Теги: браконьєр, Волинь, випадок, птах
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