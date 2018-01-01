Помер волинський археолог Валерій Пясецький

Валерій Казимирович Пясецький.



Про це повідомили на сторінці Дубенського археологічного осередку.



Зазначають, що Пясецький – відкривач і перший дослідник таких відомих пам'яток, як ашельке місцезнаходження Меджибіж, мустьєрська стоянка Жорнів, пізньопалеолітична стоянка Бармаки, поселення ранньої культури лінійно-стрічкової кераміки Рівне-Пляж.



У його доробку – монографія «Палеоліт Волинської височини і малого Полісся».



«До останніх днів він працював, ніби передчуваючи смерть, щоб встигнути дописати про все, що коли-небудь досліджував.



Ці закінчені статті були опубліковані лише на платформі



«На згадку залишився запис одного з останніх робочих моментів», - йдеться у повідомленні.



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