Помер волинський археолог Валерій Пясецький
Сьогодні, 10:44
У вічність відійшов археолог та геолог Валерій Казимирович Пясецький.
Про це повідомили на сторінці Дубенського археологічного осередку.
Зазначають, що Пясецький – відкривач і перший дослідник таких відомих пам'яток, як ашельке місцезнаходження Меджибіж, мустьєрська стоянка Жорнів, пізньопалеолітична стоянка Бармаки, поселення ранньої культури лінійно-стрічкової кераміки Рівне-Пляж.
У його доробку – монографія «Палеоліт Волинської височини і малого Полісся».
«До останніх днів він працював, ніби передчуваючи смерть, щоб встигнути дописати про все, що коли-небудь досліджував.
Ці закінчені статті були опубліковані лише на платформі Academia edu», - пишуть на сторінці археологічного осередку.
«На згадку залишився запис одного з останніх робочих моментів», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили на сторінці Дубенського археологічного осередку.
Зазначають, що Пясецький – відкривач і перший дослідник таких відомих пам'яток, як ашельке місцезнаходження Меджибіж, мустьєрська стоянка Жорнів, пізньопалеолітична стоянка Бармаки, поселення ранньої культури лінійно-стрічкової кераміки Рівне-Пляж.
У його доробку – монографія «Палеоліт Волинської височини і малого Полісся».
«До останніх днів він працював, ніби передчуваючи смерть, щоб встигнути дописати про все, що коли-небудь досліджував.
Ці закінчені статті були опубліковані лише на платформі Academia edu», - пишуть на сторінці археологічного осередку.
«На згадку залишився запис одного з останніх робочих моментів», - йдеться у повідомленні.
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