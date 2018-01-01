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Помер волинський археолог Валерій Пясецький

Помер волинський археолог Валерій Пясецький
У вічність відійшов археолог та геолог Валерій Казимирович Пясецький.

Про це повідомили на сторінці Дубенського археологічного осередку.

Зазначають, що Пясецький – відкривач і перший дослідник таких відомих пам'яток, як ашельке місцезнаходження Меджибіж, мустьєрська стоянка Жорнів, пізньопалеолітична стоянка Бармаки, поселення ранньої культури лінійно-стрічкової кераміки Рівне-Пляж.

У його доробку – монографія «Палеоліт Волинської височини і малого Полісся».

«До останніх днів він працював, ніби передчуваючи смерть, щоб встигнути дописати про все, що коли-небудь досліджував.

Ці закінчені статті були опубліковані лише на платформі Academia edu», - пишуть на сторінці археологічного осередку.

«На згадку залишився запис одного з останніх робочих моментів», - йдеться у повідомленні.

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Теги: смерть, археолог, геолог, Волинь, Валерій Пясецький
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