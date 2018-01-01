На «Ягодині» вилучили Mercedes-Benz з фіктивними документами. ФОТО

На митному пункті пропуску «Ягодин» вилучили автомобіль, вартість якого була свідомо занижена водієм.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Волинські митники на посту Ягодин вилучили у громадянина легковий автомобіль MERCEDES-BENZ 2017 року випуску вартістю понад 1,5 млн гривень. Задекларована та реальні вартість автомобіля різнилася майже вдвічі.Приватний підприємець з Київщини придбав його у Німеччині і через водія мав намір завезти на митну територію України для особистого використання. Під час оформлення імпортної декларації з Польщі водій подав фактуру, де вартість автомобіля значилась як 26300 Євро (понад 826 тисяч гривень за курсом НБУ).Проте німецька експортна декларація на цей же автомобіль містила зовсім інші дані про його продавця та ціну угоди купівлі-продажу. Як виявилось у ході перевірки, справжня вартість транспортного засобу – 206 823 польських злотих, що за курсом НБУ становить 1 520 975 гривень.Таким чином, підприємець майже вдвічі занизив ціну товару, щоб ухилитися від сплати більше 222 тис. гривень митних платежів.Натомість, за подання органу доходів і зборів неправдивих відомостей про товар, MERCEDES-BENZ 2017 року випуску вилучений на склад митниці. Матеріали справи передані на розгляд суду.Санкція частини 1 статті 483 Митного Кодексу України - штраф у розмірі 100 відсотків вартості автомобіля та конфіскація цього транспортного засобу як предмету правопорушення.