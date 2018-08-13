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Дорогий відпочинок: як на Світязі «полюють» за золотом

Дорогий відпочинок: як на Світязі «полюють» за золотом
На озері Світязь часто можна зустріти людей, які металошукачем знаходять металеві вироби у воді.

Про це пише Володимир медіа.

Тож, журналісти поспілкувались з одним таким чоловіком. Він блукав озером із металошукачем в руках, яким постійно водив під водою. На голові - навушники, а збоку, на поясі сумка.

Співрозмовник зауважив, спершу придбав спорядження, до речі, не з дешевих, вартість якого коливається у межах 10 тисяч гривень. Проте воно за сезон окупилося. Далі – справа техніки.

Для прикладу, чоловік відкрив сумку та показав декілька золотих виробів. Найбільшим своїм уловом чоловік вважає золотий годинник, якого вдалося віднайти у піску.

За літо, тобто за сезон купання, такі шукачі загублених речей добряче заробляють на золотому та срібному ломі.

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Теги: золото, Світязь, металошукач
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