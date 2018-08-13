Дорогий відпочинок: як на Світязі «полюють» за золотом





Про це пише



Тож, журналісти поспілкувались з одним таким чоловіком. Він блукав озером із металошукачем в руках, яким постійно водив під водою. На голові - навушники, а збоку, на поясі сумка.



Співрозмовник зауважив, спершу придбав спорядження, до речі, не з дешевих, вартість якого коливається у межах 10 тисяч гривень. Проте воно за сезон окупилося. Далі – справа техніки.



Для прикладу, чоловік відкрив сумку та показав декілька золотих виробів. Найбільшим своїм уловом чоловік вважає золотий годинник, якого вдалося віднайти у піску.



За літо, тобто за сезон купання, такі шукачі загублених речей добряче заробляють на золотому та срібному ломі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На озері Світязь часто можна зустріти людей, які металошукачем знаходять металеві вироби у воді.Про це пише Володимир медіа Тож, журналісти поспілкувались з одним таким чоловіком. Він блукав озером із металошукачем в руках, яким постійно водив під водою. На голові - навушники, а збоку, на поясі сумка.Співрозмовник зауважив, спершу придбав спорядження, до речі, не з дешевих, вартість якого коливається у межах 10 тисяч гривень. Проте воно за сезон окупилося. Далі – справа техніки.Для прикладу, чоловік відкрив сумку та показав декілька золотих виробів. Найбільшим своїм уловом чоловік вважає золотий годинник, якого вдалося віднайти у піску.За літо, тобто за сезон купання, такі шукачі загублених речей добряче заробляють на золотому та срібному ломі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію