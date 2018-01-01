На ремонт вулиці в центрі Ковеля витратять 5 мільйонів





Про це заявив начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства міськради Андрій Стернічук, - передає



Чиновник розповів, що цей ремонт міському бюджету обійдеться у понад 5 мільйонів гривень. За ці гроші збудують дорожнє полотно з бруківки, а не з асфальту, пішохідні доріжки, встановлять нові вуличні ліхтарі, обладнають стоянку автотранспорту.



Дорога матиме односторонній рух: у напрямку від вулиці Незалежності до Богомольця. Це стосуватиметься і автотранспорту «швидкої допомоги».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ремонтні роботи на вулиці Олени Пчілки в центральній частині Ковеля витратять понад 5 мільйонів гривень.Про це заявив начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства міськради, - передає Район. Ковель Чиновник розповів, що цей ремонт міському бюджету обійдеться у понад 5 мільйонів гривень. За ці гроші збудують дорожнє полотно з бруківки, а не з асфальту, пішохідні доріжки, встановлять нові вуличні ліхтарі, обладнають стоянку автотранспорту.Дорога матиме односторонній рух: у напрямку від вулиці Незалежності до Богомольця. Це стосуватиметься і автотранспорту «швидкої допомоги».

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