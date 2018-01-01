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На ремонт вулиці в центрі Ковеля витратять 5 мільйонів

На ремонт вулиці в центрі Ковеля витратять 5 мільйонів
На ремонтні роботи на вулиці Олени Пчілки в центральній частині Ковеля витратять понад 5 мільйонів гривень.

Про це заявив начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства міськради Андрій Стернічук, - передає Район. Ковель.

Чиновник розповів, що цей ремонт міському бюджету обійдеться у понад 5 мільйонів гривень. За ці гроші збудують дорожнє полотно з бруківки, а не з асфальту, пішохідні доріжки, встановлять нові вуличні ліхтарі, обладнають стоянку автотранспорту.

Дорога матиме односторонній рух: у напрямку від вулиці Незалежності до Богомольця. Це стосуватиметься і автотранспорту «швидкої допомоги».


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Теги: ремонт, Волинь
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