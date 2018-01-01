У Луцьку через подвійну аварію утворилася тягучка
Сьогодні, 10:03
У Луцьку на проспекті Перемоги сталася аварія.
Про це у спільноті АвтоАндони Луцька написав Андрій Царук.
"5 школа тягучка... 3 машини трошки поцілувалися) Свято для когось почалося". - йдеться у дописі.
Так, станом на 10:00 на місці аварії рух автомобілів ускладнений.
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Про це у спільноті АвтоАндони Луцька написав Андрій Царук.
"5 школа тягучка... 3 машини трошки поцілувалися) Свято для когось почалося". - йдеться у дописі.
Так, станом на 10:00 на місці аварії рух автомобілів ускладнений.
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