У Луцьку через подвійну аварію утворилася тягучка





Про це у спільноті АвтоАндони Луцька написав Андрій Царук.



"5 школа тягучка... 3 машини трошки поцілувалися) Свято для когось почалося". - йдеться у дописі.



Так, станом на 10:00 на місці аварії рух автомобілів ускладнений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Перемоги сталася аварія.Про це у спільноті АвтоАндони Луцька написав"5 школа тягучка... 3 машини трошки поцілувалися) Свято для когось почалося". - йдеться у дописі.Так, станом на 10:00 на місці аварії рух автомобілів ускладнений.

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