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У Луцьку замінять застарілі тепломережі

У Луцьку замінять застарілі тепломережі
У Луцьку планують замінити застарілі трубопроводи на теплових мережах.

Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.

Труби замінять на 7-ми об’єктах:
тепломережа від котельні на вул. Арцеулова, 3а;
тепломережа від котельні на вул. Карбишева, 2 - Конякіна, 24к;
тепломережа від котельні на вул. Потапова, 10в;
тепломережа від котельнь на вул. Загородній, 3а, пр.Відродження, 15б та на пр. Молоді,4г;
тепломережа від котельні на вул. Гулака-Артемовського, 20 до вулиці Арцеулова, 3в;
тепломережа на вул. Писаревського, 22;
тепломережа на вул. Гордіюк, 29 - вул. Кравчука, 5.

Загалом на заміну теплових мереж планують витратити 66,4 мільйона гривень.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: тепломережа, Луцьк, ремонт, опалення, гроші, котельня
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