У Луцьку замінять застарілі тепломережі
Сьогодні, 19:21
У Луцьку планують замінити застарілі трубопроводи на теплових мережах.
Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Труби замінять на 7-ми об’єктах:
тепломережа від котельні на вул. Арцеулова, 3а;
тепломережа від котельні на вул. Карбишева, 2 - Конякіна, 24к;
тепломережа від котельні на вул. Потапова, 10в;
тепломережа від котельнь на вул. Загородній, 3а, пр.Відродження, 15б та на пр. Молоді,4г;
тепломережа від котельні на вул. Гулака-Артемовського, 20 до вулиці Арцеулова, 3в;
тепломережа на вул. Писаревського, 22;
тепломережа на вул. Гордіюк, 29 - вул. Кравчука, 5.
Загалом на заміну теплових мереж планують витратити 66,4 мільйона гривень.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Труби замінять на 7-ми об’єктах:
тепломережа від котельні на вул. Арцеулова, 3а;
тепломережа від котельні на вул. Карбишева, 2 - Конякіна, 24к;
тепломережа від котельні на вул. Потапова, 10в;
тепломережа від котельнь на вул. Загородній, 3а, пр.Відродження, 15б та на пр. Молоді,4г;
тепломережа від котельні на вул. Гулака-Артемовського, 20 до вулиці Арцеулова, 3в;
тепломережа на вул. Писаревського, 22;
тепломережа на вул. Гордіюк, 29 - вул. Кравчука, 5.
Загалом на заміну теплових мереж планують витратити 66,4 мільйона гривень.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Колишній «зек» жорстоко зґвалтував 7-річну дочку співмешканки
Сьогодні, 19:48
Відомо, хто причетний до організації борделю у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 19:32
У Луцьку замінять застарілі тепломережі
Сьогодні, 19:21
У Луцьку презентують «Руки розбійника»
Сьогодні, 19:14
Які волинські товари продають іншим країнам. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 18:49