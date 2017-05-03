У Луцьку замінять застарілі тепломережі

У Луцьку планують замінити застарілі трубопроводи на теплових мережах.Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.Труби замінять на 7-ми об’єктах:тепломережа від котельні на вул. Арцеулова, 3а;тепломережа від котельні на вул. Карбишева, 2 - Конякіна, 24к;тепломережа від котельні на вул. Потапова, 10в;тепломережа від котельнь на вул. Загородній, 3а, пр.Відродження, 15б та на пр. Молоді,4г;тепломережа від котельні на вул. Гулака-Артемовського, 20 до вулиці Арцеулова, 3в;тепломережа на вул. Писаревського, 22;тепломережа на вул. Гордіюк, 29 - вул. Кравчука, 5.Загалом на заміну теплових мереж планують витратити 66,4 мільйона гривень.