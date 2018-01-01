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«Буйного» пацієнта в луцькій лікарні силовики приборкували понад годину

«Буйного» пацієнта в луцькій лікарні силовики приборкували понад годину
Понад годину довелося патрульним поліцейським вгамовувати «буйного» пацієнта в лікарні в Луцьку.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомила речниця управління патрульної поліції Волинськкої області Ольга Бузулук.

«Ще хвилину тому все було спокійно, завдань не було, і за кілька секунд - уже терміновий виклик в лікарню на «буйного» пацієнта...» - йдеться в дописі.

За словами Бузулук, кільком медикам та двом патрульним довелося більше години «возитися» з чоловіком, який перепив і вдарився головою.

«Просто, водії і пішоходи, надавайте дорогу екіпажам, вони їздять не просто так, а несуть важливу службу, цінуйте та поважайте це», - закликала Ольга Бузулук.



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Теги: патрульні, поліція, Луцьк
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