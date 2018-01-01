«Буйного» пацієнта в луцькій лікарні силовики приборкували понад годину

Понад годину довелося патрульним поліцейським вгамовувати «буйного» пацієнта в лікарні в Луцьку.Про це у соціальній мережі Facebook повідомила речниця управління патрульної поліції Волинськкої області«Ще хвилину тому все було спокійно, завдань не було, і за кілька секунд - уже терміновий виклик в лікарню на «буйного» пацієнта...» - йдеться в дописі.За словами Бузулук, кільком медикам та двом патрульним довелося більше години «возитися» з чоловіком, який перепив і вдарився головою.«Просто, водії і пішоходи, надавайте дорогу екіпажам, вони їздять не просто так, а несуть важливу службу, цінуйте та поважайте це», - закликала Ольга Бузулук.