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«Атлетіко» виграв Суперкубок УЄФА, обігравши «Реал». ВІДЕО

«Атлетіко» виграв Суперкубок УЄФА, обігравши «Реал». ВІДЕО
«Атлетіко» обіграв «Реал» в матчі Суперкубка УЄФА. Зустріч відбулася в Талліні на стадіоні «А. Ле Кок Арена» і завершилася на користь команди Дієго Сімеоне з рахунком 4:2.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Рахунок був відкритий вже на 49-й секунді – нападник матрацників Дієго Коста проштовхнув м’яч у чужу штрафну, а потім з гострого кута прострілив у сітку воріт Кейлор Наваса. «Реал» відновив паритет в середині першого тайму стараннями Каріма Бензема, який головою замкнув навіс Гарета Бейла.

На 63-й хвилині підопічні Хулена Лопетегі вийшли вперед завдяки пенальті, яке виконав Серхіо Рамос. Через 16 хвилин «Атлетіко» зрівняв рахунок зусиллями Дієго Кости, який поклав дубль у ворота вершкових.

У додатковий час матрацники ще двічі засмутили Наваса – спочатку Сауль скористався передачею Томаса Парті і відправив снаряд під поперечину, а потім Коке після пасу Вітоли красиви ударом вразив кут воріт «Реала».

У підсумку «Атлетіко» втретє у своїй історії став переможцем Суперкубка УЄФА. Раніше матрацники вигравали цей турнір в 2010 і 2012 роках.











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Теги: футбол
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