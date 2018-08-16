«Атлетіко» виграв Суперкубок УЄФА, обігравши «Реал». ВІДЕО

Дієго Сімеоне з рахунком 4:2.



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Рахунок був відкритий вже на 49-й секунді – нападник матрацників Дієго Коста проштовхнув м’яч у чужу штрафну, а потім з гострого кута прострілив у сітку воріт Кейлор Наваса. «Реал» відновив паритет в середині першого тайму стараннями Каріма Бензема, який головою замкнув навіс Гарета Бейла.



На 63-й хвилині підопічні Хулена Лопетегі вийшли вперед завдяки пенальті, яке виконав Серхіо Рамос. Через 16 хвилин «Атлетіко» зрівняв рахунок зусиллями Дієго Кости, який поклав дубль у ворота вершкових.



У додатковий час матрацники ще двічі засмутили Наваса – спочатку Сауль скористався передачею Томаса Парті і відправив снаряд під поперечину, а потім Коке після пасу Вітоли красиви ударом вразив кут воріт «Реала».



У підсумку «Атлетіко» втретє у своїй історії став переможцем Суперкубка УЄФА. Раніше матрацники вигравали цей турнір в 2010 і 2012 роках.























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Атлетіко» обіграв «Реал» в матчі Суперкубка УЄФА. Зустріч відбулася в Талліні на стадіоні «А. Ле Кок Арена» і завершилася на користь командиз рахунком 4:2.Про це повідомляють Факти ICTV Рахунок був відкритий вже на 49-й секунді – нападник матрацниківпроштовхнув м’яч у чужу штрафну, а потім з гострого кута прострілив у сітку воріт. «Реал» відновив паритет в середині першого тайму стараннями, який головою замкнув навісНа 63-й хвилині підопічнівийшли вперед завдяки пенальті, яке виконав. Через 16 хвилин «Атлетіко» зрівняв рахунок зусиллями Дієго Кости, який поклав дубль у ворота вершкових.У додатковий час матрацники ще двічі засмутили Наваса – спочаткускористався передачеюі відправив снаряд під поперечину, а потімпісля пасукрасиви ударом вразив кут воріт «Реала».У підсумку «Атлетіко» втретє у своїй історії став переможцем Суперкубка УЄФА. Раніше матрацники вигравали цей турнір в 2010 і 2012 роках.

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