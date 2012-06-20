Місто шахтарів на Волині перетворилося на місто контрабандистів, - ЗМІ
Сьогодні, 07:18
Журналісти спільного проекту «Радіо Свобода» та «Голосу Америки» –«Настоящее время» зняли сюжет про шахтарське місто Нововолинськ, яке стало містом контрабандистів.
Про це повідомляє Буг.
В сюжеті проекту #ВУкраїні розповідають про такий собі «міні-Донбас» в 15-ти кілометрах від кордону з Євросоюзом. Нововолинськ – молоде місто, йому менше 70 років. З 11 шахт працюють всього 3. Одна з них взагалі «унікальна» – її ніяк не можуть добудувати вже майже 30 років.
#ВУкраїні – авторський проект, в якому знайомлять глядача з унікальними людьми, показує місця і явища, про які мало знають навіть в самій Україні.
Герої проекту – незвичайні люди. Вони змінюють не тільки свої долі, а й долю країни, досягають успіху не завдяки, а всупереч, приймають рішення, які впливають і на життя оточуючих. Вони – частина величезної і незвичайної країни Україна.
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Про це повідомляє Буг.
В сюжеті проекту #ВУкраїні розповідають про такий собі «міні-Донбас» в 15-ти кілометрах від кордону з Євросоюзом. Нововолинськ – молоде місто, йому менше 70 років. З 11 шахт працюють всього 3. Одна з них взагалі «унікальна» – її ніяк не можуть добудувати вже майже 30 років.
#ВУкраїні – авторський проект, в якому знайомлять глядача з унікальними людьми, показує місця і явища, про які мало знають навіть в самій Україні.
Герої проекту – незвичайні люди. Вони змінюють не тільки свої долі, а й долю країни, досягають успіху не завдяки, а всупереч, приймають рішення, які впливають і на життя оточуючих. Вони – частина величезної і незвичайної країни Україна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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