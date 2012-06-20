вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Місто шахтарів на Волині перетворилося на місто контрабандистів, - ЗМІ

Місто шахтарів на Волині перетворилося на місто контрабандистів, - ЗМІ
Журналісти спільного проекту «Радіо Свобода» та «Голосу Америки» –«Настоящее время» зняли сюжет про шахтарське місто Нововолинськ, яке стало містом контрабандистів.

Про це повідомляє Буг.

В сюжеті проекту #ВУкраїні розповідають про такий собі «міні-Донбас» в 15-ти кілометрах від кордону з Євросоюзом. Нововолинськ – молоде місто, йому менше 70 років. З 11 шахт працюють всього 3. Одна з них взагалі «унікальна» – її ніяк не можуть добудувати вже майже 30 років.



#ВУкраїні – авторський проект, в якому знайомлять глядача з унікальними людьми, показує місця і явища, про які мало знають навіть в самій Україні.

Герої проекту – незвичайні люди. Вони змінюють не тільки свої долі, а й долю країни, досягають успіху не завдяки, а всупереч, приймають рішення, які впливають і на життя оточуючих. Вони – частина величезної і незвичайної країни Україна.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, контрабанда
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Місто шахтарів на Волині перетворилося на місто контрабандистів, - ЗМІ
Сьогодні, 07:18
На Волині трасу ремонтують шматками. ВІДЕО
Сьогодні, 05:53
Рачков намагається повернутися у крісло віце-мера через суд. ВІДЕО
Сьогодні, 04:46
МВФ не допоможе: експерти зробили прогноз щодо курсу долара
Сьогодні, 04:07
У парку оскаженілий тер’єр загриз бульдога і напав на людей. ВІДЕО
Сьогодні, 03:00
Схожі новини
Вилучили 35 тисяч пачок тютюнової контрабанди Вилучили 35 тисяч пачок тютюнової контрабанди
20 червень, 2012, 13:47
У Нововолинську сміття викидають просто на тротуар. ФОТО У Нововолинську сміття викидають просто на тротуар. ФОТО
14 серпень, 17:56
Норкова шуба і тисячі доларів: у Нововолинську сталася квартирна крадіжка Норкова шуба і тисячі доларів: у Нововолинську сталася квартирна крадіжка
13 серпень, 18:25
На Волині перехопили контрабанду, яку перевозили мотодельтапланом На Волині перехопили контрабанду, яку перевозили мотодельтапланом
13 серпень, 14:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Місто шахтарів на Волині перетворилося на місто контрабандистів, - ЗМІ
Сьогодні, 07:18
 0
На Волині трасу ремонтують шматками. ВІДЕО
Сьогодні, 05:53
 0
Рачков намагається повернутися у крісло віце-мера через суд. ВІДЕО
Сьогодні, 04:46
 0
МВФ не допоможе: експерти зробили прогноз щодо курсу долара
Сьогодні, 04:07
 0
У парку оскаженілий тер’єр загриз бульдога і напав на людей. ВІДЕО
Сьогодні, 03:00
 0
Медіа
відео
1/8