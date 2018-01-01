На Волині трасу ремонтують шматками. ВІДЕО

триває капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-15 Ковель-Червоноград-Жовква.



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На Волині ремонтують трасу «Ковель-Жовква». Вже зробили частину об’їзної з Ковеля на Устилуг протяжністю 5 кілометрів.



Наступних п’ять мали робити за так званий «польський кредит», проте не вийшло.



Чому трасу ремонтують шматками – дивіться у сюжеті.







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