На Волині трасу ремонтують шматками. ВІДЕО
Сьогодні, 05:53
На Волині триває капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-15 Ковель-Червоноград-Жовква.
Про це повідомляє 12 канал.
На Волині ремонтують трасу «Ковель-Жовква». Вже зробили частину об’їзної з Ковеля на Устилуг протяжністю 5 кілометрів.
Наступних п’ять мали робити за так званий «польський кредит», проте не вийшло.
Чому трасу ремонтують шматками – дивіться у сюжеті.
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Про це повідомляє 12 канал.
На Волині ремонтують трасу «Ковель-Жовква». Вже зробили частину об’їзної з Ковеля на Устилуг протяжністю 5 кілометрів.
Наступних п’ять мали робити за так званий «польський кредит», проте не вийшло.
Чому трасу ремонтують шматками – дивіться у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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