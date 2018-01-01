У «ПортCity» відбудеться «Фестиваль професій». АНОНС*

26 серпня у ТРЦ «ПОРТCITY» за підтримки громадської організації «Велика ідея» у рамках проекту «100 ідей для дітей» відбудеться «Фестиваль професій».На святі буде діяти карта фестивалю професій JOB CITY. З одного боку карти розміщені назви та місця розташування профорієнтаційних «станцій», а на іншу сторону діти будуть вклеювати спеціальні наклейки, які будуть отримувати після виконання завдань на станціях/професіях. Чим більше наклейок, тим цінніші подарунки можна отримати. Для того щоб отримати мінімальний подарунок, потрібно зібрати 20 наклейок. Подарунки за наклейки можна буде отримати в Kid`s Shop, який буде розміщений на парковці перед ТРЦ та працюватиме з 13:00 до 16:30.Профорієнтаційні станції будуть знаходитися по всій території ТРЦ «ПортCity», зокрема на парковці, на 1 поверсі у холі та паркінгу, на 2 поверсі на арені розваг «Generator City», на 3 поверсі та в адміністрації ТРЦ «ПортCity». Не варто оминати також АЗС WOG, що знаходиться поряд з ТРЦ, адже там можна буде спробувати себе в професії водія бензовоза.В кінці свята о 17:00 усі учасники зможуть прийняти участь у безпрограшній лотереї та виграти один з 3-х гіробордів. Для цього потрібно лише бути присутнім на розіграші та мати при собі карту JOB CITY.Кожна карта має індивідуальний номер. Щасливих власників гіробордів буде визначено методом лотереї за номерами карт. Партнерами розіграшу виступають: магазин побутової техніки ФОКСТРОТ, та гіпермаркет ТАМ ТАМ.Чекаємо на Вас 26 серпня о 12:00 у ТРЦ «ПортCity»!