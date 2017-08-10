вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Держава боргує Луцьку 54 мільйони за пільги

Держава боргує Луцьку 54 мільйони за пільги
Луцьку боргують значну суму коштів на оплату пільг та субсидій.

Про це йшлося у п’ятницю, 17 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що станом на 1 січня місту боргували 65 мільйонів гривень за пільги та субсидії.

Станом на 1 серпня ця сума зменшилася до 54 мільйонів гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: субсидія, пільги, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинським педагогам несвоєчасно виплатили зарплату та відпускні
Сьогодні, 12:13
Керівника маневицької прокуратури перевели на Київщину
Сьогодні, 12:12
Держава боргує Луцьку 54 мільйони за пільги
Сьогодні, 11:58
У Луцьку переглянуть фільм «Тебе ніколи тут не було»
Сьогодні, 11:57
Розповіли, чи готові луцькі школи і садочки до пожеж
Сьогодні, 11:49
Схожі новини
Держава боргує Волині 212 мільйонів гривень за пільги та субсидії Держава боргує Волині 212 мільйонів гривень за пільги та субсидії
31 липень, 11:30
Скільки «живих» грошей даватимуть волинянам за пільговий проїзд Скільки «живих» грошей даватимуть волинянам за пільговий проїзд
06 червень, 17:00
Монетизація субсидій: встигнути до 1 вересня Монетизація субсидій: встигнути до 1 вересня
10 серпень, 2017, 11:20
Волиняни «кинулися» оформляти субсидії Волиняни «кинулися» оформляти субсидії
03 жовтень, 2016, 16:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинським педагогам несвоєчасно виплатили зарплату та відпускні
Сьогодні, 12:13
 0
Керівника маневицької прокуратури перевели на Київщину
Сьогодні, 12:12
 0
Держава боргує Луцьку 54 мільйони за пільги
Сьогодні, 11:58
 0
У Луцьку переглянуть фільм «Тебе ніколи тут не було»
Сьогодні, 11:57
 0
Розповіли, чи готові луцькі школи і садочки до пожеж
Сьогодні, 11:49
 0
Медіа
відео
1/8