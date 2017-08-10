Держава боргує Луцьку 54 мільйони за пільги
Сьогодні, 11:58
Луцьку боргують значну суму коштів на оплату пільг та субсидій.
Про це йшлося у п’ятницю, 17 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що станом на 1 січня місту боргували 65 мільйонів гривень за пільги та субсидії.
Станом на 1 серпня ця сума зменшилася до 54 мільйонів гривень.
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Про це йшлося у п’ятницю, 17 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що станом на 1 січня місту боргували 65 мільйонів гривень за пільги та субсидії.
Станом на 1 серпня ця сума зменшилася до 54 мільйонів гривень.
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