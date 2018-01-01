У нетверезого лучанина поцупили телефон, гроші та прикраси
Сьогодні, 13:15
У Луцьку нетверезого чоловіка обікрали на понад 7 тисяч гривень.
Так, уночі 17 серпня потерпілий був на автобусій зупинці, на вулиці Ковельській. На той момент чоловік був п’яний, - інформує Район. Луцьк.
Цим скористалися злочинці та заволоділи цінними речами лучанина.
Їх здобиччю стали золотий ланцюжок з кулоном, мобільний телефон, гаманець та наручний годинник. Цю інформацію підтвердили в луцькій поліції. За словами поліціянтів, сума збитків становить більше 7 тисяч гривень.
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Так, уночі 17 серпня потерпілий був на автобусій зупинці, на вулиці Ковельській. На той момент чоловік був п’яний, - інформує Район. Луцьк.
Цим скористалися злочинці та заволоділи цінними речами лучанина.
Їх здобиччю стали золотий ланцюжок з кулоном, мобільний телефон, гаманець та наручний годинник. Цю інформацію підтвердили в луцькій поліції. За словами поліціянтів, сума збитків становить більше 7 тисяч гривень.
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