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У нетверезого лучанина поцупили телефон, гроші та прикраси

У нетверезого лучанина поцупили телефон, гроші та прикраси
У Луцьку нетверезого чоловіка обікрали на понад 7 тисяч гривень.

Так, уночі 17 серпня потерпілий був на автобусій зупинці, на вулиці Ковельській. На той момент чоловік був п’яний, - інформує Район. Луцьк.

Цим скористалися злочинці та заволоділи цінними речами лучанина.

Їх здобиччю стали золотий ланцюжок з кулоном, мобільний телефон, гаманець та наручний годинник. Цю інформацію підтвердили в луцькій поліції. За словами поліціянтів, сума збитків становить більше 7 тисяч гривень.

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Теги: крадіжка, злочин
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