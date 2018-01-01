У нетверезого лучанина поцупили телефон, гроші та прикраси





Так, уночі 17 серпня потерпілий був на автобусій зупинці, на вулиці Ковельській. На той момент чоловік був п’яний, - інформує



Цим скористалися злочинці та заволоділи цінними речами лучанина.



Їх здобиччю стали золотий ланцюжок з кулоном, мобільний телефон, гаманець та наручний годинник. Цю інформацію підтвердили в луцькій поліції. За словами поліціянтів, сума збитків становить більше 7 тисяч гривень.

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