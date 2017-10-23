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На Волині за день горіли три житлові будинки

На Волині за день горіли три житлові будинки
Волинські рятувальники 19 серпня ліквідували чотири пожежі, що трапилися у Любешівському, Ратнівському, Ківерцівському районах та місті Луцьку. Три з них - у житлових будинках.

Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Волинській області.

Зокрема, 00:10 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в селі Замшани Ратнівського району спалахнула дерев’яна господарча будівля. За 5 хвилин на місце виклику прибули працівники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини з селища Ратне та місцевої пожежної команди села Замшани, які о 01:16 ліквідували пожежу.

Причина пожежі – встановлюється.


Також о 04:03 у селі Зарудчі Любешівського району загорівся дерев’яний житловий будинок. Погасили загорання о 05:30 вогнеборці 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Любешів.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

О 15:02 у місті Луцьку на вулиці Ковельській зайнявся вогнем цегляний двоповерховий житловий будинок з мансардою критий бітумною черепицею. о 15:42 пожежу ліквідували працівники 1-ї, 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини та частини спеціальної пожежної техніки міста Луцька.

Причина пожежі – встановлюється.

А о 22:24 в селищі Олика Ківерцівського району загорівся цегляний житловий будинок. В 22:52 пожежу ліквідували працівники місцевих пожежних команд селищ Олика та Цумань.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем власника.

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Теги: пожежа, Луцьк, Волинь, рятувальники
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