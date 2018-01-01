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На Волині 9-річна дитина втопилася в ставку

На Волині 9-річна дитина втопилася в ставку
У ставку села Седлище Старовижівського району втопилася 9-річна дитина.

Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

Прикрий інцидент трапився у неділю, 19 серпня.

Зазначають, що місцеві мешканці виявили та дістали тіло дитини зі ставка.

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Теги: потопельник, Волинь, ставок, Седлище, вода
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