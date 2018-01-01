На Волині 9-річна дитина втопилася в ставку





Про це повідомили у



Прикрий інцидент трапився у неділю, 19 серпня.



Зазначають, що місцеві мешканці виявили та дістали тіло дитини зі ставка.

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