Розповіли, чому Луцьк «плаває» під час злив

У Луцьку повідомили причини підтоплень вулиць під час сильних злив.Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Голова комісіїзауважив, що після злив Київ «плаває», Львів і Луцьк теж.«Луцьк однозначно так не плавав. Усе робиться для того, щоби не було проблем. Але коли є великі зливи, каналізація не справляється», - сказав директор «Луцькспецкомунтрансу»Найбільша проблема під час злив на вулиці Гнідавській через те, що вчасно не вичистили решітки.«Раніше за них відповідали ті, хто проводили прибирання, тобто ЖКГ. Тепер все скинули на «Луцькспецкомунтранс», - зазначив очільник підприємства. З цієї ж причини затоплювали вулицю Конякіна.«Працює бригада, яка очищує колодязі, промиває каналізацію, але є ряд проблем каналізації. На проспекті Відродження збираються всі води, а там труба невелика і не може того забрати. Була нарада і на сьогодні підприємству дали технічні умови на підключення території Липин при умові будівництва нової каналізації. Колись ці води виходили в газони, а зараз там все у бруківці і «суне» на Відродження», - повідомив Валерій Кузьмич.На проспекті Соборності та вулиці Ветеранів поставили додаткові решітки. Тривають роботи на Кравчука та Конякіна.«Є проблема на Карпенка-Карого. Там доставили 4 решітки, але це не дало позитивного результату. Ми хочемо зробити відеообстеження. Воно недороге – 5 тисяч гривень за ділянку. Але вони роблять це за умови, що будуть мити в 10 разів дорожче. Тому ми не можемо провести такі роботи. Така ж сама ситуація з вулицею Зв’язківців», - відзначив Кузьмич.