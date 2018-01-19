Рухаєтеся тільки тоді, коли вибух чи масова загибель, – Савченко до управлінців. ФОТО

Голова Волинської ОДАнезадоволений роботою районних керівників управлінь з питань цивільного захисту. На його думку, вони недопрацьовують у своїй галузі.Про це стало відомо на нараді з питань забезпечення виконання регіонального плану основних заходів цивільного захисту на 2018 рік, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 19.01.2018 року №30, яка відбулася 20 серпня.Так, під час вступного слова Олександр Савченко зауважив, що управлінці відповідної галузі недопрацьовують та закликав їх дбати про спокій волинян:«Робота вашої служби мене на сьогоднішній день не задовольняє. Ви зрозуміли ситуацію таким чином – є класифікатор подій і ви по ньому працюєте.Вибух, масова загибель людей – тоді ви починаєте рухатися. А коли в області відбувається щось «земне», але те, від чого залежить багато чого іншого – воно вас не цікавить, я за час роботи тут зробив такі висновки. Але це не правильно. Ваша робота – це те, що дає людям спокійно жити.Я хочу, щоб ви працювали бездоганно, принципово і жорстко. Ви – мій ударний загін. Я вимагаю, аби ви знали абсолютно все, що відбувається в районах чи області і оцінювали, як це може вплинути на майбутнє», – сказав голова ОДА.«Словам не вірю, вірю тільки діям. Я сьогодні приїхав з однією метою – надихнути і попередити. Якщо ви не будете дбати про людей – будуть службові перевірки, які і визначать рівень вашої компетентності», - запевнив Олександр Савченко.