Де у Луцьку не буде світла 21 серпня
Сьогодні, 19:00
Повідомили, на яких вулицях Луцька відбудеться відімкнення електропостачання у вівторок, 21 серпня.
Про це йдеться на офіційному сайті луцької мерії.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, 21 серпня, з 13.00 до 17.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:
- Конякіна 29 Б,
- Зацепи 2,4,6,
- Зацепи-3 а,б.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на офіційному сайті луцької мерії.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, 21 серпня, з 13.00 до 17.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:
- Конякіна 29 Б,
- Зацепи 2,4,6,
- Зацепи-3 а,б.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Києві жінка викинула мертве немовля на смітник
Сьогодні, 19:17
Де у Луцьку не буде світла 21 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині банда постачала наркотики в тюрму
Сьогодні, 18:44
Під Луцьком патрульні потрапили в аварію. ФОТО
Сьогодні, 18:32