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Де у Луцьку не буде світла 21 серпня

Де у Луцьку не буде світла 21 серпня
Повідомили, на яких вулицях Луцька відбудеться відімкнення електропостачання у вівторок, 21 серпня.

Про це йдеться на офіційному сайті луцької мерії.

Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, 21 серпня, з 13.00 до 17.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:

- Конякіна 29 Б,

- Зацепи 2,4,6,

- Зацепи-3 а,б.

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Теги: світло, еклктропостачання
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