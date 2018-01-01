Де у Луцьку не буде світла 21 серпня





Про це йдеться на офіційному сайті луцької мерії.



Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, 21 серпня, з 13.00 до 17.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:



- Конякіна 29 Б,



- Зацепи 2,4,6,



- Зацепи-3 а,б.

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