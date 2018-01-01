На Волині горіло півгектара торфу
Сьогодні, 21:30
Волинські рятувальники ліквідували пожежу, що охопила півгектара торфополя у Ківерцівському районі.
Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Волинській області.
Поблизу села Миків Ківерцівського району виникло займання торфополя на площі 0,5 гектара.
Його спільно з працівниками місцевої пожежної команди села Журавичі ліквідували працівники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Ківерці.
Загалом упродовж минулого тижня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували 32 пожежі.
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Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Волинській області.
Поблизу села Миків Ківерцівського району виникло займання торфополя на площі 0,5 гектара.
Його спільно з працівниками місцевої пожежної команди села Журавичі ліквідували працівники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Ківерці.
Загалом упродовж минулого тижня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували 32 пожежі.
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