На Волині горіло півгектара торфу





Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Волинській області.



Поблизу села Миків Ківерцівського району виникло займання торфополя на площі 0,5 гектара.



Його спільно з працівниками місцевої пожежної команди села Журавичі ліквідували працівники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Ківерці.



Загалом упродовж минулого тижня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували 32 пожежі.



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