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«Бур’яни і висока трава», - муніципали про «марафет» у Луцьку

«Бур’яни і висока трава», - муніципали про «марафет» у Луцьку
Муніципали нагадали, що косіння трави та прибирання сміття поблизу приміщень комерційних закладів та бюджетних структур у Луцьку є обов’язковим до виконання.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Муніципали виявляють, що прилеглі території закладів громадського харчування, відпочинку, надання сфери послуг, а також бюджетних установ необкошені і мають непривабливий вигляд.

«Висока трава та бур’яни псують естетичний вигляд сучасних фасадів, святкових вітрин та красиво вимощеної бруківки. І це – напередодні Дня Незалежності України», - йдеться у повідомленні.

Муніципали щоденно здійснюють моніторинг відданих їм територій та видають недбайливим господарям приписи на косіння трави та приведення території загального користування до належного стану.

Щоб уникнути правопорушення, департамент муніципальної варти Луцька закликає підприємців та керівників бюджетних установ та організацій привести до ладу території поблизу своїх будівель та комерційних споруд не лише зараз, але й в майбутньому не забувати про естетичну складову.


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Теги: муніципали, Луцьк
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