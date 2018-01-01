Луценко в Луцьку відкрив нове приміщення прокуратури, – ЗМІ
Сьогодні, 15:13
Очільник Генеральної прокуратури України Юрій Луценко, який 21 серпня перебував у Луцьку, не лише представив нового очільника прокуратури області Віктора Швидкого, але й відкрив нове приміщення прокуратури.
Про це йдеться у сюжеті "Суспільного.Волинь".
Нагадаємо, призначення відбувалося без присутності журналістів. Захід медійникам не анонсували.
Телевізійники ж відзняли, що разом з Юрієм Луценком головного прокурора Волині "призначали" колишній прокурор Волині, а тепер Київщини Максим Киричук, очільник управління Нацполіції Петро Шпига, керівник обласного управління СБУ Юрій Фелонюк, голова Волинської ОДА Олександр Савченко, а також
Окрім того, у сюжеті йдеться про те, що, за інформацією прес-служби прокуратури, у приміщенні, звідки вийшов Юрій Луценко, 21 серпня справили новосілля. Це новозбудовані кабінети, куди переселяють четвертий відділ прокуратури.
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Про це йдеться у сюжеті "Суспільного.Волинь".
Нагадаємо, призначення відбувалося без присутності журналістів. Захід медійникам не анонсували.
Телевізійники ж відзняли, що разом з Юрієм Луценком головного прокурора Волині "призначали" колишній прокурор Волині, а тепер Київщини Максим Киричук, очільник управління Нацполіції Петро Шпига, керівник обласного управління СБУ Юрій Фелонюк, голова Волинської ОДА Олександр Савченко, а також
Окрім того, у сюжеті йдеться про те, що, за інформацією прес-служби прокуратури, у приміщенні, звідки вийшов Юрій Луценко, 21 серпня справили новосілля. Це новозбудовані кабінети, куди переселяють четвертий відділ прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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