Луценко в Луцьку відкрив нове приміщення прокуратури, – ЗМІ

Юрій Луценко, який 21 серпня перебував у Луцьку, не лише представив нового очільника прокуратури області Віктора Швидкого, але й відкрив нове приміщення прокуратури.



Про це йдеться у сюжеті "



Нагадаємо, призначення відбувалося без присутності журналістів. Захід медійникам не анонсували.



Телевізійники ж відзняли, що разом з Юрієм Луценком головного прокурора Волині "призначали" колишній прокурор Волині, а тепер Київщини Максим Киричук, очільник управління Нацполіції Петро Шпига, керівник обласного управління СБУ Юрій Фелонюк, голова Волинської ОДА Олександр Савченко, а також



Окрім того, у сюжеті йдеться про те, що, за інформацією прес-служби прокуратури, у приміщенні, звідки вийшов Юрій Луценко, 21 серпня справили новосілля. Це новозбудовані кабінети, куди переселяють четвертий відділ прокуратури.







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