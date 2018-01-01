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Луценко в Луцьку відкрив нове приміщення прокуратури, – ЗМІ

Луценко в Луцьку відкрив нове приміщення прокуратури, – ЗМІ
Очільник Генеральної прокуратури України Юрій Луценко, який 21 серпня перебував у Луцьку, не лише представив нового очільника прокуратури області Віктора Швидкого, але й відкрив нове приміщення прокуратури.

Про це йдеться у сюжеті "Суспільного.Волинь".

Нагадаємо, призначення відбувалося без присутності журналістів. Захід медійникам не анонсували.

Телевізійники ж відзняли, що разом з Юрієм Луценком головного прокурора Волині "призначали" колишній прокурор Волині, а тепер Київщини Максим Киричук, очільник управління Нацполіції Петро Шпига, керівник обласного управління СБУ Юрій Фелонюк, голова Волинської ОДА Олександр Савченко, а також

Окрім того, у сюжеті йдеться про те, що, за інформацією прес-служби прокуратури, у приміщенні, звідки вийшов Юрій Луценко, 21 серпня справили новосілля. Це новозбудовані кабінети, куди переселяють четвертий відділ прокуратури.



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Теги: Юрій Луценко, Луцьк, прокуратура, Віктор Швидкий
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