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У Шацьку вдруге за сезон зацвів виноград. ФОТО

У Шацьку вдруге за сезон зацвів виноград. ФОТО
У жителів селища Шацьк вдруге за рік зацвів виноград.

Світлини, на яких добре видно суцвіття, шачани надіслали в редакцію видання Район.Шацьк.

Як стверджуюють аграрії, в Африці виноград дає по 3-4 врожаї на рік і не впадає в зимову сплячку. Щось подібне він намагається провернути і при нашому кліматі, який, до речі, не перестає дивувати своїми вибриками. У Середній смузі друге цвітіння обов'язково переривають, а на Півдні запросто збирають два врожаї, от тільки ягоди другого врожаю набагато дрібніші, як першого.

У Шацьку другий врожай винограду навряд чи можливий, адже сьогодні тепло, а завтра – холод і ранкові заморозки.

Тому залишається дивуватися, захоплюватися незвичним явищем і фотографувати.

У Шацьку вдруге за сезон зацвів виноград. ФОТО
У Шацьку вдруге за сезон зацвів виноград. ФОТО

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Теги: рослини, цвіт
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