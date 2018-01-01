Як правильно підготуватися до школи: поради Уляни Супрун





Про це нагадує виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, - пише



На сторінці в Facebook вона розповіла, як правильно психологічно підготувати дитину до навчального року. Поради Супрун підготувала разом з психологом Вікторією Горбуновою.



За її словами, перехід на новий режим може створити додатковий стрес на початку навчального року, тому варто починати заздалегідь.



"Поступово відновлюйте шкільний розпорядок дня. Адже на канікулах дітям зазвичай дозволяють пізніше лягати і довше спати, що також непогано і необхідно для відпочинку", - пише очільниця МОЗу.



Повноцінний сон для дитини важливий, окрім цього сформований режим впливає на здоров'я.



"Дослідження вказують, що регулярний режим сну у ранньому дитинстві пов‘язаний з когнітивною діяльністю та може позитивно впливати на здоров‘я протягом усього життя", - повідомила Супрун.



Почніть готуватись до занять заздалегідь, домовившись про це з дитиною.



"Переконайтесь, що завдання цікаві та не виснажують. Дуже важливо не примушувати дитину до навчання, особливо, якщо вона втомлена після активного дня, у поганому настрої або має інші плани. Після навчання також заплануйте щось цікаве і бажано активне, наприклад, велопрогулянку", - переконана виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я.



Доброю передшкільною традицією та частиною сімейного ритуалу, за словами Супрун, може стати книга спогадів про літній відпочинок.



"Спогади можна оформити у вигляді презентації з відео та фото всього, що відбувалося влітку. Такі сімейні ритуали допомагають покращувати емоційний клімат в сім’ї та сприяють ефективному ранньому розвитку дитини - збагаченню словникового запасу, емоційному розвитку, формуванню соціальних та академічних навичок", - йдеться в повідомленні.



"Дітям подобаються своєрідні “новорічні резолюції“, коли вони перед навчальним роком складають для себе перелік обіцянок (цілей, планів), яких хочуть дотриматись, та домовляються з батьками про винагороди - в разі, якщо цілей вдасться досягти", - розповіла очільниця МОЗу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літні канікули закінчуються і це означає, що настає час повертатись до школи.Про це нагадує виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я, - пише ТСН На сторінці в Facebook вона розповіла, як правильно психологічно підготувати дитину до навчального року. Поради Супрун підготувала разом з психологомЗа її словами, перехід на новий режим може створити додатковий стрес на початку навчального року, тому варто починати заздалегідь."Поступово відновлюйте шкільний розпорядок дня. Адже на канікулах дітям зазвичай дозволяють пізніше лягати і довше спати, що також непогано і необхідно для відпочинку", - пише очільниця МОЗу.Повноцінний сон для дитини важливий, окрім цього сформований режим впливає на здоров'я."Дослідження вказують, що регулярний режим сну у ранньому дитинстві пов‘язаний з когнітивною діяльністю та може позитивно впливати на здоров‘я протягом усього життя", - повідомила Супрун.Почніть готуватись до занять заздалегідь, домовившись про це з дитиною."Переконайтесь, що завдання цікаві та не виснажують. Дуже важливо не примушувати дитину до навчання, особливо, якщо вона втомлена після активного дня, у поганому настрої або має інші плани. Після навчання також заплануйте щось цікаве і бажано активне, наприклад, велопрогулянку", - переконана виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я.Доброю передшкільною традицією та частиною сімейного ритуалу, за словами Супрун, може стати книга спогадів про літній відпочинок."Спогади можна оформити у вигляді презентації з відео та фото всього, що відбувалося влітку. Такі сімейні ритуали допомагають покращувати емоційний клімат в сім’ї та сприяють ефективному ранньому розвитку дитини - збагаченню словникового запасу, емоційному розвитку, формуванню соціальних та академічних навичок", - йдеться в повідомленні."Дітям подобаються своєрідні “новорічні резолюції“, коли вони перед навчальним роком складають для себе перелік обіцянок (цілей, планів), яких хочуть дотриматись, та домовляються з батьками про винагороди - в разі, якщо цілей вдасться досягти", - розповіла очільниця МОЗу.

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