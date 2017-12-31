Волинський диригент отримав премію Хурсенка

Премію імені В’ячеслава Хурсенка за вагомі здобутки в розвитку інструментальної музики, композиторської та пісенно-поетичної творчості отримав диригент оркестру Волинського драмтеатруПро це йдеться у повідомленні на сторінці Любомльського краєзнавчого музею у Facebook.Микола Гнатюк навчався в Луцькому училищі культури та Рівненському гуманітарному університеті (кафедра естрадної музики). Працює у Волинському академічному обласному українському театрі ім. Т.Г. Шевченка з 1980 року.До 1995 – на посаді артиста оркестру, в складі якого брав участь у виставах: «Севастопольський вальс», «Каштани Києва», «Розлучення по-Варшавськи», «Невольник», «Конотопська відьма», «Білий танець», «Солодка ягода», «Баб’ячий бунт», «Сорочинський ярмарок», «Пристрасті святого Мікаеля», «Майська ніч», «Хелемські мудреці», «Відставний жених», «Пошились у дурні», «Різдвяна ніч», «Ніч на Івана Купала», «Дами і гусари», «Грушенька», «Жахливе дівчисько», «Жінка біля трону».Побував на гастролях в містах: Владивосток, Хабаровськ, Барнаул, Новосибірськ, Тверь, Рубцовськ, Брест, Барановичі, Тирасполь, Житомир, Черкаси, Чернігів, Київ, Суми.З 1996 року – завідувач музичної частини театру, диригент оркестру. Здійснив аранжування та музичне оформлення до вистав: «Кайдашева сім’я», «Любов по-американськи», «Чмир або чумазий», «Хелемські мудреці», «Наталка Полтавка», «Северин Наливайко», «Безталанна», «Білосніжка та семеро гномів», «Тригрошова опера», «Моя чарівна леді», «Кармен», «Гамлет», «Лісова пісня», «Дон Жуан», «Коза-дереза».Започаткував концертну діяльність оркестру. Концертний репертуар нараховує понад 300 творів різножанрової музики (світова, українська класика, українські народні пісні, естрадні та джазові твори). З 1996 року було дано понад 300 концертів.Протягом 12 років оркестр театру бере участь в концертах, присвячених Дню Незалежності України, святкуванні Шевченківських Днів у Польщі (Вармінсько-Мазурському воєводстві). Гастролювали в містах: Ольштин, Оструда, Бартошице, Кеншин, Барцяне, Люблін, Замость, Добре місто.Він написав понад сорок пісень, які зареєстровані в агентстві авторських та суміжних прав та виконуються на концертах театру.