У центрі Горохова – нова розмітка. ФОТО





Про це у спільноті "Горохівська міська рада" у Facebook повідомив спеціаліст Горохівської міської ради Андрій Ковальчук.



"У центрі міста - нова розмітка", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, у Горохові в рамках реконструкції центрального майдану





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Горохова комунальники наносять нову дорожню розмітку.Про це у спільноті "Горохівська міська рада" у Facebook повідомив спеціаліст Горохівської міської ради"У центрі міста - нова розмітка", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, у Горохові в рамках реконструкції центрального майдану встановили цікавий ліхтар

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