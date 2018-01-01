У центрі Горохова – нова розмітка. ФОТО
Сьогодні, 15:15
У центрі Горохова комунальники наносять нову дорожню розмітку.
Про це у спільноті "Горохівська міська рада" у Facebook повідомив спеціаліст Горохівської міської ради Андрій Ковальчук.
"У центрі міста - нова розмітка", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Горохові в рамках реконструкції центрального майдану встановили цікавий ліхтар.
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Про це у спільноті "Горохівська міська рада" у Facebook повідомив спеціаліст Горохівської міської ради Андрій Ковальчук.
"У центрі міста - нова розмітка", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Горохові в рамках реконструкції центрального майдану встановили цікавий ліхтар.
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